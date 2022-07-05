О чем договорились Вильнюс и Брюссель в контексте урегулирования транзитного конфликта, будут ли литовцы накладывать вето на компромиссное решение ЕС, будет ли готово НАТО вступиться за Литву в случае, если Кремль решится применить силу против этой страны и что нужно ответить Рогозину на его агрессивные упреки в сторону Вильнюса – эксклюзивно сайту 24 канала рассказал украинский политолог и эксперт Центра исследования Украины при Варшавском Университете Александр Шевченко.

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Переговоры между Литвой и ЕС

Расскажите о результатах переговоров между Литвой и ЕС на предмет транзита в Калининград...

Надо для начала сказать, что та риторика, к которой прибегает сейчас Россия, выглядит очень опасно. Те угрозы относительно возможного отзыва Москвой признания Литвы, как таковой – это очень скользкая дорожка. Так можно запустить эффект домино.

Если Кремль перестанет признавать существующие границы и независимость других стран, то тогда действительно возникнет вопрос, а почему же при таких условиях Германия должна признавать исторически немецкий город Кенигзберг российским Калининградом? Причем в этом случае апелляции Берлина к истории будут абсолютно оправданными. В отличие от российской версии о Крыме и Украине.

Переходя к транзиту, отмечу, что ситуация близка к юридическому казусу. С одной стороны, РФ имеет договоренности с Литвой и совместное заявление с ЕС в 2002 году.

Согласно этим договоренностям, российские граждане могут осуществлять транзитный провоз товаров на собственную же территорию через литовскую территорию.

На сегодняшний день литовская позиция озвучена Габриэлиусом Ландсбергисом сводится к тому, что, по его словам, Литва просто выполняет соответствующие решения, заложенные в четвертый пакет санкций ЕС.

Суть его заключается в том, чтобы ограничить ввоз в Россию товаров близких к металлургической сфере прежде всего. Таких, как сталь, черные металлы и т.д.

А с другой стороны, опять же, все еще существуют упомянутые ранее договоренности с Москвой о транзите. Возникает вопрос – какой документ имеет большую юридическую силу – транзитный договор или санкционные директивы? Оставлю этот вопрос для юристов-международников.

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Было еще заявление литовского евродепутата Петраса Ауштревичюса о том, что Еврокомиссия рассматривает документ, на основании которого транзит на российскую территорию все же разрешат (в 7 пакете санкций откорректируют позицию по транзиту – 24 канал).

В Брюсселе всю ситуацию видят несколько под другим углом, чем в Вильнюсе, Варшаве или Киеве. Западные европейцы предпочитают не создавать конфликтов, если их можно предотвратить в зародыше. Европейские чиновники предпочитают не ввязываться в какую-нибудь очередную торговую или, например, газовую войну с Москвой.

Ну ладно. Но погодите. У нас получается странная ситуация. Согласно договоренности о беспрепятственном транзите, Литва может в любой момент его заблокировать, в условиях несоответствия своим национальным интересам каких-то моментов в этой транзитной процедуре. А еще есть упомянутое коллективное решение о санкциях. Так какие претензии могут быть к Литве, если она все делает согласно букве закона в обоих случаях?

Литва, все же, не хочет остаться без поддержки европейского зонтика в конфликте с Россией. Все же даже с точки зрения территории и человеческих ресурсов литовская сторона серьезно уступает путинскому режиму.

Хотя литовцы входят в состав Североатлантического альянса и я очень сомневаюсь в том, что РФ может пойти на вооруженный конфликт со страной НАТО с политической или экономической точки зрения, если Литва сама будет ссылаться на этот пункт двустороннего договора, который говорит, что по решению нашего правительства мы запрещаем транзит, поэтому все остальные последствия, и я сейчас не говорю о военных, а скорее именно о последствиях экономических, политических и так далее, лягут на плечи исключительно литовского государства.

И наоборот, если литовская сторона заблокирует транзит исходя из коллективного решения ЕС о санкциях, то есть их четвертый по счету пакет, то все меры, которые предпримут в Москве, будут внедрены против всего Евросоюза как такового. Тогда это будет совсем другой разговор.

Поэтому, по моему мнению, именно из-за этого литовские политики сейчас очень осторожно себя ведут в этом аспекте, объясняет эксперт / Фото Delfi

Заявления России и право вето

А что Вы скажете на выпады россиян с претензией в адрес литовцев, что якобы те вводят "блокаду Калининграда"?

Хотел бы отметить, что премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните подчеркнула, что речь о блокаде совсем не идет. Те товары, которые не пропускаются, составляют лишь около 1% от всей товарной массы.

Продукты, товары первой необходимости проходят транзитом. Следовательно, россиянам нечего жаловаться, говоря, что европейцы морят голодом жителей Калининграда и области.

Литовцы перед этим заявляли, что могут воспользоваться правом вето, чтобы не допустить принятия этого "брюссельского транзитного компромисса". Вопрос о его использовании все еще на повестке дня?

Думаю, что да.

Хорошо, давайте тогда смоделируем ситуацию: право вето применяют. Что может произойти дальше?

Во-первых, все эти разговоры о возможных военных действиях со стороны России и то, что уже начинают появляться карты того, каким образом РФ может пробить себе Сувалкский коридор, не имеют под собой логической основы.

Логика подсказывает, что такого быть не может. Но. С другой стороны, после 24 февраля привычная нам логика больше не действует.

Действует альтернативная логика – российская.

Да, действует альтернативная логика. И предсказать реакцию России очень тяжело. И все же думаю, что будет серьезное давление. Будут наложены экономические ограничения с российской стороны. К примеру, ограничение обратного транзита товаров, то есть из РФ в Литву. А это очень серьезный шаг с учетом того, каково географическое расположение литовской территории на карте.

Товарооборот с азиатскими странами происходит обычно через российскую территорию. Так что ограничения, наложенные Россией, приведут к серьезным осложнениям логистики.

Кроме того, россияне могут задействовать энергетический шантаж. Этот рычаг давления путинская Россия использует постоянно на протяжении всех 20 лет правления своего вождя.

Путин снова шантажирует Европу / Фото Getty Images

Военное давление – это вопрос несколько больше, чем просто российско-литовских отношений или даже Калининграда. Россияне говорят, что используют все доступные инструменты для защиты собственных интересов.

Однако, опять же, это означает открытие второго очень серьезного фронта, на который у Кремля просто нет военных сил. Мы видим, как идет война в Украине. Никакого российского преимущества и близко нет.

Так может ли все же Россия поступить так бессмысленно? Логика, о которой мы уже упоминали, говорит, что нет. Но после 24 февраля законы логики можно поставить под серьезное сомнение, когда речь идет о действиях Москвы. Уверенным нельзя быть ни в чем.

Реакция НАТО

Столтенберг заявлял, что НАТО готово в случае чего воевать за Литву. Но готово ли оно приступить к делу достаточно быстро? Мы знаем, как на Западе любят порой растянуть процесс принятия необходимых решений. А это промедление может очень дорого стоить Литве как государству.

С юридической точки зрения НАТО напрямую обязано воевать за любое государство, входящее в эту структуру (см. статью 5 Вашингтонского договора – 24 канал). В соответствии с обязательствами, наложенными соответствующим пунктом договора о коллективной безопасности, все страны-подписанты должны оказывать, собственно говоря, военную помощь и защищать общую границу Альянса.

Другое дело, что эта помощь не обязательно означает, что армии всех стран отправятся в Литву и будут ее оборонять. Каждая страна может оказывать свою разновидность помощи. И опять же, теоретическая атака России на Сувалкский коридор не будет означать, что немецкие, итальянские или британские войска сразу же будут там.

Помощь может быть другая – разведданные, техника и так далее. В конце концов, страны НАТО защищены системой противоракетных установок ПРО, установленной еще в середине нулевых. Тогда были большие скандалы, инициированные именно Москвой. Россия активно протестовала против установления системы ПРО, говоря, что "Ну как так? Вы их устанавливаете против нас". По нынешним временам эти протесты звучат довольно смешно.

Итак, если ракеты полетят в направлении НАТО, то они будут сразу сбиты. В результате такого преимущества в воздухе, который имеют россияне в Украине, там быть не может.

Важно Литва планирует разместить еще больше войск НАТО из-за угрозы России

А еще стоит понимать, что атака на Сувалкский коридор означает также и нападение на Польшу. И здесь уже напрямую включаются две страны сразу. А также присоединятся латвийцы и эстонцы.

У Литвы есть союзники, которые ее поддержат / Фото Getty Images

Соответственно, в сумме мы будем иметь 4 страны против одной России. И это не говоря уже о военно-технической помощи других стран.

Меня беспокоит именно процедурная часть, потому что однажды, еще в студенческие времена, я читал книгу одного из британских высокопоставленных генералов под названием "Война с Россией" (имеется в виду роман Ричарда Ширреффа, который в свое время работал в штабе верховного главнокомандующего ОВС НАТО в Европе – 24 канал). Так вот, там автор описывает сценарий, когда россияне нападают на одну из стран Балтии и все-таки ее оккупируют из-за нерешительности отдельных стран-членов Альянса.

Если Россия будет иметь какой-то успех или сумеет достичь военным путем каких-либо своих целей, то это будет страшным ударом по авторитету организации. Потому что если России удалось, то почему должно не удаться, скажем, Китаю? Или Ирану, например. Любому очередному безумному диктатору. Вот хоть бы и Киму из Северной Кореи.

В результате исчезнет всеобщая убежденность в неприкосновенности НАТО. Такого развития событий совершенно точно не могут допустить, в первую очередь, Соединенные Штаты, Великобритания, та же Германия. Для них очень важно, чтобы этот военно-политический блок оставался нетронутым. Чтобы никому и в голову не пришло пойти в атаку на НАТО.

Поэтому никаких компромиссов быть не может. Это же вопрос защиты не только Литвы, но и Альянса в целом.

Что бы Вы ответили неуважаемому Рогозину, который говорит, что Литва лишится собственных границ из-за неуступчивости по транзиту?

РФ перестанет существовать в нынешних границах значительно раньше, чем Литва. Я в этом не сомневаюсь.

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