Об этом в эфире 24 Канала сообщил политолог Олег Саакян. По его словам, агрессивная риторика Кремля напоминает подготовку к военным провокациям, но страны Балтии давно осознают угрозу и готовы дать жесткий отпор.

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Уязвимое место Москвы

Страны Балтии существенно сократили время реагирования на любые угрозы, обновили оборонные протоколы и активно учитывают украинский военный опыт. Из-за этого пространство для скрытых операций Москвы существенно сузилось, а любая провокация встретит решительный отпор.

Чем лучше подготовлены силы обороны, чем короче время реагирования и понятнее действия, тем меньше у России пространства для допороговых провокаций. В случае с Эстонией, Литвой и Латвией это пространство кратно сократилось. Если россияне пойдут на провокации, они должны быть готовы к симметричному или даже асимметричному ответу– отметил эксперт.

В случае открытого противостояния Калининградская область, которую Россия привыкла использовать в качестве плацдарма для запугивания Европы, моментально превратится в отрезанный от внешнего мира анклав.

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Калининград, являющийся их базой влияния и плацдармом де-факто на Балтике, может превратиться в их ахиллесову пяту и ловушку. Они могут очень дорого заплатить за свое присутствие в регионе– подчеркнул Олег Саакян.

Таким образом, любая попытка Кремля продемонстрировать силу в Балтийском море прежде всего грозит крахом его собственного военного присутствия в регионе.

Логистический тупик и страх Кремля

Намерения Москвы перевести снабжение Калининграда исключительно на паромное сообщение также сталкиваются с серьезными проблемами. Морские перевозки в регионе чрезвычайно зависят от погодных условий в Балтике, ресурсы гражданского флота ограничены, а суда с военными грузами автоматически станут легитимными военными целями.

Заявления российского руководства о якобы угрозе со стороны балтийских соседей лишь подчеркивают стратегическое бессилие агрессора.

Это как нельзя лучше иллюстрирует диагноз того, в каком положении оказалась Россия. Ядерная держава рассказывает о том, что маленькая Эстония, население которой меньше населения Киева, осуществляет морскую блокаду России и держит ее в страхе– подытожил аналитик.

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Фактически громкие обвинения и паника российских пропагандистов лишь маскируют страх Москвы перед реальной потерей контроля над балтийским направлением.

Решительный ответ на гибридную агрессию

Показательным примером бескомпромиссной реакции на российские угрозы стало решение Эстонии об усилении мер безопасности. Таллинн принял решение полностью закрыть границу после того, как российские спецслужбы устроили попытку диверсии на оборонном заводе компании Threod Systems, производящей беспилотники.

Этот инцидент в очередной раз показал, что Москва перешла к откровенному террору и диверсиям на территории стран НАТО. Однако вместо ожидаемого запугивания Кремль получил противоположный результат – полную изоляцию своих приграничных участков и абсолютную готовность союзников устранять угрозы еще до их развертывания.