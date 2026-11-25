Про це в ефірі 24 Каналу повідомив політолог Олег Саакян. За його словами, агресивна риторика Кремля нагадує підготовку до мілітарних провокацій, але країни Балтії давно усвідомлюють загрозу та готові дати жорстку відсіч.

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Вразлива точка Москви

Країни Балтії суттєво скоротили шлях реагування на будь-які загрози, оновили оборонні протоколи та активно зважають на український воєнний досвід. Через це простір Москви для прихованих операцій суттєво звузився, а будь-яка провокація зустріне рішучу відсіч.

Чим краще підготовлені сили оборони, чим коротший шлях реагування і зрозуміліші кроки, тим менший простір у Росії для допорогових провокацій. У випадку Естонії, Литви та Латвії цей простір кратно зменшився. Якщо росіяни підуть на провокації, вони мають бути готовими до симетричної чи навіть асиметричної відповіді– зауважив експерт.

У разі відкритого протистояння Калінінградська область, яку Росія звикла тримати як плацдарм для залякування Європи, моментально перетвориться на відрізаний від зовнішнього світу анклав.

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Калінінград з їхньої бази впливу і бази підскоку де-факто на Балтиці може перетворитися в їхню ахіллесову п'яту і пастку. Вони можуть поплатитися дуже серйозно своєю присутністю в регіоні– наголосив Олег Саакян.

Отже, будь-яка спроба Кремля пограти м'язами на Балтиці передусім загрожує крахом його власній військовій присутності в регіоні.

Логістичний глухий кут та страх Кремля

Наміри Москви перевести постачання Калінінграда винятково на поромне сполучення також наражаються на серйозні проблеми. Морські перевезення в регіоні є надзвичайно залежними від погодних умов Балтики, ресурси цивільного флоту вичерпні, а судна з військовими вантажами автоматично стануть легітимними військовими цілями.

Заяви російського керівництва про нібито загрозу з боку балтійських сусідів лише підкреслюють стратегічне безсилля агресора.

Це найкращим чином демонструє діагноз того, де опинилася Росія. Ядерна держава розповідає про те, що маленька Естонія, чиє населення менше за населення Києва, здійснює морську блокаду Росії та тримає її в страху– підсумував аналітик.

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Фактично гучні звинувачення та паніка російських пропагандистів лише маскують страх Москви перед реальною втратою контролю над балтійським напрямком.

Рішуча відповідь на гібридну агресію

Показовим прикладом безкомпромісної реакції на російські загрози стало рішення Естонії про посилення безпекових заходів. Таллінн ухвалив рішення повністю закрити кордон після того, як російські спецслужби влаштували спробу диверсії на оборонному заводі Threod Systems, що виготовляє безпілотники.

Цей інцидент вкотре засвідчив, що Москва перейшла до відвертого терору та диверсій на території країн НАТО. Проте замість очікуваного залякування Кремль отримав протилежний результат – повну ізоляцію своїх прикордонних ділянок та абсолютну готовність союзників ліквідовувати загрози ще до їхнього розгортання.