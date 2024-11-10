24 Канал публикует фрагменты боевой работы вблизи села Липцы на Харьковщине со ссылкой на телеграмм канал подразделения.

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На записи белорусские добровольцы уничтожают российских оккупантов, используя автоматический гранатомет немецкого производства.

"Расчет автоматического гранатомета H&K GMG полка Калиновского вместе с украинскими минометами и пушками устроили настоящий ад для оккупантов. Харьковское направление, район Липцов", – отметили бойцы.

Как видно на видео, целью добровольцев стала группа российской пехоты которая пыталась зайти на позицию в лесопосадке.

И врага обнаружили благодаря разведывательному дрону, который впоследствии и корректировал огонь по цели.

В результате огневого поражения всю вражескую группу было уничтожено.

Справочно. Полк имени Кастуся Калиновского – это формирование, которое возникло в начале полномасштабного вторжения для защиты города Киева. Тогда из членов тактической группы "Беларусь", участников "Белы легиён" и "Малады Фронт", а также других белорусов добровольцев был сформирован батальон.