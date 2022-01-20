Кальянная с шестом и коктейль-холл: у Навального показали фото имения Путина

Соратники заключенного российского оппозиционера Алексея Навального показали интерьеры роскошного поместья Владимира Путина. Речь идет о дворце политика под Геленджиком.

Соответствующие фото команда Навального опубликовала в сети 20 января. В этот же день в 2021 году они показали резонансное расследование об элитной недвижимости главы Кремля.

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Команда Навального ответила на критику

В фильме интерьеры поместья продемонстрировали в виде 3D-визуализаций. Расследователи заверили, что они – такие же в реальности. Впрочем, у ряда пользователей сети это вызвало сомнения. Поэтому у Навального заявили, что в результате готовы расставить все точки над "і" относительно того, существует этот дворец под Геленджиком или нет.

Как выглядит поместье Путина: смотрите видео