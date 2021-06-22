"Калькулятор жизни": украинцы ответили, как они представляют старость

Посчитать количество лет, которые человек может прожить, поможет "калькулятор жизни". Это современный инструмент, который анализирует и оценивает ряд факторов - пищевое поведение, физическую активность и вредные привычки в частности.

В то же время люди по-разному представляют как старость, так и так называемый лучший возраст для жизни. Украинцев спросили о том, боятся ли они старости и какую мечту желают осуществить при жизни.

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Украинцы рассказали о том, как представляют старость

Некоторые граждане заверили, что старость – это только о семье и покое. Однако некоторые жители украинских городов отметили, что мечтают о так называемой европейской и активной старости, то есть путешествовать и открывать для себя что-то новое даже несмотря на возраст.

В то же время большинство опрошенных украинцев обратили внимание именно на важность семейного счастья. Однако в вопросе страха старости – мысли отличались. Некоторые заметили, что нет оснований бояться почтенного возраста, другие объяснили, что таки испытывают страх в течение жизни сделать ошибки, о которых будут жалеть.

Граждане Украины рассказали, что для них значит старость: смотрите видео 24 канала