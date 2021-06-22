Водночас люди по-різному уявляють як старість, так і так званий найкращий вік для життя. Українців запитали про те, чи бояться вони старості та яку мрію бажають здійснити за життя.

До теми Живуть на повну: 20 дідусів та бабусь, енергії яких позаздрять навіть їхні онуки

Українці розповіли про те, як уявляють старість

Деякі громадяни запевнили, що старість – це лише про родину та спокій. Водночас деякі мешканці українських міст зазначили, що мріють про так звану європейську та активну старість, тобто подорожувати й відкривати для себе щось нове навіть попри вік.

Водночас більшість опитаних українців звернули увагу саме на важливість сімейного щастя. Проте у питанні щодо страху старості – думки відрізнялися. Дехто зауважив, що нема підстав боятися поважного віку, інші пояснили, що таки відчувають страх протягом життя зробити помилки, про які шкодуватимуть.

Громадяни України розповіли, що для них означає старість: дивіться відео 24 каналу