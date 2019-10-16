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      Калушскую ТЭЦ вернули государству: правительство Гончарука отменило предыдущее решение

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      Калушская ТЭЦ снова под контролем правительства
      Калушская ТЭЦ снова под контролем правительства / epravda.com.ua

      Кабинет министров Украины вернул Калушскую теплоэлектростанцию в государственную собственность.

      После заседания правительства премьер-министр Украины Алексей Гончарук пояснил, что государство возвращает Калушскую ТЭЦ из-за угрозы рейдерских атак.

      К теме: Компании Ахметова угрожает огромный штраф, – глава комитета по энергетике

      По его словам, "отдельные люди" пытались рейдерским путем установить контроль над этим важным объектом. Кем были эти люди премьер не уточнил.

      Мы хотим быть уверенными, что люди будут в тепле зимой и защищены от неожиданностей во время отопительного сезона,
      – отметил Гончарук.

      Что известно о Калушской ТЭЦ?

      Калушская ТЭЦ является фактически единственным объектом генерации и покупателем угля на Бурштынском энергоострове, не принадлежащем энергохолдингу Рината Ахметова ДТЭК. Основная деятельность ТЭЦ – поставка горячей воды "Карпатнефтехиму" и электроэнергии на общий рынок.

      Отметим, что в конце мая 2019 года правительство Гройсмана вывело из государственной собственности Калушскую ТЭЦ. Ее передали в коммунальную собственность города Калуш, где когда-то был мэром тогдашний министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик.

      В августе этого года Минэнерго ликвидировало госпредприятие "Калушская ТЭЦ-Нова" и передало его имущество горсовету.

      Но уже в сентябре комиссия Министерства юстиции по вопросам рассмотрения жалоб в сфере государственной регистрации (так называемая "антирейдерская комиссия") отменила перерегистрацию Калушской ТЭЦ на территориальную общину Калуша.

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      Что известно о группах компаний Ахметова на Бурштынском "энергоострове"?
      Владельцами крупнейших энергетических монополий в Украине являются олигархи. Владельцем компании ДТЭК, получающей около 60% денег с каждой платежки за электроэнергию, является самый богатый украинец Ринат Ахметов.

      Группы компаний АО "ДТЭК Западэнерго" на Бурштынском "энергоострове" искусственно создавали дефицит электроэнергии на рынке, чтобы иметь возможность завышать цены. За такие злоупотребления монопольным положением им грозит штраф в миллиарды гривен.

      Антимонопольный комитет Украины 4 октября 2019 года открыл дело по признакам нарушения законодательства о защите экономической конкуренции и злоупотреблении монопольным положением АО "ДТЭК Западэнерго" на рынке электрической энергии в рамках торговой зоны Бурштынского "энергоострова", поскольку компания производит около 90% от общего объема электроэнергии в этой зоне.

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      Автор: Эмал Наби
      Теги: Новости Украины Алексей Гончарук Рынок электроэнергии Новости Ивано-Франковска Кабинет Министров Украины
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