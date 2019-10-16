Калуську ТЕЦ повернули державі: уряд Гончарука скасував рішення уряду Гройсмана

Кабінет міністрів України повернув Калуську теплоелектростанцію у державну власність.

Після засідання уряду прем'єр-міністр України Олексій Гончарук пояснив, що держава повертає Калуську ТЕЦ через загрозу рейдерських атак.

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За його словами, "окремі люди" намагалися рейдерським шляхом встановити контроль над цим важливим об'єктом. Ким були ці люди прем'єр не уточнив.

Ми хочемо бути впевненими, що люди будуть у теплі взимку і захищені від несподіванок під час опалювального сезону,

– наголосив Гончарук.

Що відомо про Калуську ТЕЦ?

Калуська ТЕЦ є фактично єдиним об'єктом генерації і покупцем вугілля на Бурштинському енергоострові, що не належить енергохолдингу Ріната Ахметова ДТЕК. Основна діяльність ТЕЦ – поставка гарячої води "Карпатнафтохіму" і електроенергії на загальний ринок.

Відзначимо, що наприкінці травня 2019 року уряд Гройсмана вивів з державної власності Калуську ТЕЦ. Її передали у комунальну власність міста Калуш, де колись був мером тодішній міністр енергетики та вугільної промисловості Ігор Насалик.

У серпні цього року Міненерго ліквідувало держпідприємство "Калуська ТЕЦ-нова" і передало його майно міськраді.

Але вже у вересні комісія Міністерства юстиції з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації (так звана "антирейдерська комісія") скасувала перереєстрацію Калуської ТЕЦ на територіальну громаду Калуша.

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Що відомо про групи компаній Ахметова на Бурштинському "енергоострові"?Власниками найбільших енергетичних монополій в Україні є олігархи. Власником компанії ДТЕК, що отримує близько 60% грошей з кожної платіжки за електроенергію, є найбагатший українець Рінат Ахметов.



Групи компаній АТ "ДТЕК Західенерго" на Бурштинському "енергоострові" штучно створювали дефіцит електроенергії на ринку, щоб мати можливість завищувати ціни. За такі зловживання монопольним становищем їм загрожує штраф у мільярди гривень.



Антимонопольний комітет України 4 жовтня 2019 року відкрив справу за ознаками порушення законодавства про захист економічної конкуренції та зловживанням монопольним становищем АТ "ДТЕК Західенерго" на ринку електричної енергії у межах торгівельної зони Бурштинського "енергоострову", оскільки компанія виробляє близько 90% від загального обсягу електроенергії у цій зоні.