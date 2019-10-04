Ахметов боїться переділу активів і шукає ключ до серця Зеленського

Рінат Ахметов знайшов спосіб вбереги свої астрономічні заробітки. Він хоче, щоб його проблеми тепер стали проблемами міжнародних інвесторів, які опиняться в заручниках у олігарха.

Весь світ трясе від імпічменту в Америці. Політична криза в США сягає своїм корінням історії 2014 року, коли наближений до Януковича олігарх Микола Злочевський вирішив вберегти свій бізнес від нападок, покликавши в раду директорів сина віце-президента Гантера Байдена та інших американців.

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Невідомо, чи заступався батько – Джо Байден – за роботодавців свого сина. Свідчень цього немає. Але сама ідея іти працювати на Злочевського була нерозумною та сумнівною з моральної точки зору. Адже задум Злочевського полягав у тому, щоб використани американців як "кришу".

Якщо в 1990-х за допомогою зверталися до бандитів у шкіряних куртках, яким відстьогували частину доходу, то тепер захищати від нападок будуть іноземці з високопосадовими зв'язками.

Боїться переділу активів: схема дій Ахметова

Але ще далі пішов Рінат Ахметов, який остерігається переділу активів уже вдруге після втечі свого партнера Януковича. Спочатку він домовився з Петром Порошенком, а зараз, поки що безуспішно, але шукає ключ до серця Володимира Зеленського.

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10 – 15 років тому він теж залучав іноземців у якості радників та лобістів, які могли би замовити за нього слово на Заході. Наприклад, на Ахметова працював Брюс Джексон – впливовий член команди республіканців, який в часи президентства Януковича давав розгорнуті інтерв’ю, де розповідав, що Україна – це скоріше "нова Польща", а не "нова Білорусь" та навіть хвалив владу Януковича… за увагу до проблеми корупції.

Так само з метою попрацювати на Ахметова в Україну потрапив Пол Манафорт, який тепер, напевно, проклинає цей день, адже таке знайомство коштувало йому 7 років тюрми. Олігарху вдавалося залучити на роботу і колишнього прем'єр-міністра Канади Кім Кемпбелл.



Пол Манафорт

Але згодом Ахметов винайшов більш дієвий спосіб захисту. Замість того, щоб найняти одного лобіста, можна залучити сотні лобістів. І не платити їм гроші, а, навпаки – взяти гроші в них.

Тобто розмістити єврооблігації – цінні папери, які купуватимуть портфельні інвестори в сподіванні на швидкий заробіток. Тому, щоб вберегтися від наміру влади обмежити апетити Ахметова, він вирішив вирішив прикритися іноземними портфельними інвесторами.

Одна зі сфер, де Ахметов побоюється зменшення і без того космічних заробітків – це сонячна енергетика, де олігарх став гравцем номер один.

► Скільки становить "зелений" тариф:

• Зараз "зелений" тариф, за якою держава взяла зобов'язанння викуповувати електроенергію сонця, становить 15 євроцентів – тобто 4 гривні – за кіловат-годину. Це астрономічна цифра – найвищий "зелений" тариф в світі, який в 2-3 рази вище, ніж в Європі.

• Для порівняння: середня ціна електроенергії, виробленої на атомних електростанціях державного підприємства "Енергоатом" становить десь 70 копійок. Навіть на теплових електростанціях, де є монополія Ахметова, вона нижча – десь в середньому 1 гривня 60 копійок. При, нагадаю, 4 гривнях на сонячних електростанціях.

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І для тих компаній, що введуть свої сонячні станції в експлуатацію до кінця цього року, неадекватно високий "зелений" тариф збережуть ще на 10 років, до 2030 року. Саме тому Ахметов прискореними темпами будує свої станції сонячної енергетики, і для цього минулий парламент з подачі Ляшка навіть зняв податок з ввезених в Україну із Китая сонячних панелей. Робилося все, щоб гарантувати заробіток олігарха.



Рінат Ахметов

Нова влада: що планує олігарх

Зараз нова влада збирається переглянути ці "зелені" тарифи. В першу чергу, введення спеціального податку для великих станцій понад 200 мегаватт, що збудовано Ахметовим. Кажуть, що спецподаток в бюджет може скласти 40-50%.

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Ясно, що Ахметова такий процес не влаштовує. І що треба зробити? Правильно, покликати іноземців, щоб вони оберігали його інтереси. Для цього Ахметов планує втягнути в свої розборки з владою портефльних інвесторів. За інформацією джерел на фінансових ринках, готуються до випуску єврооблігації на суму 350 мільйонів доларів. Робить це компанія ДТЕК Ахметова – точніше, його нідерландська "донька" DTEK Renewables B.V., на якій сконцентовано його зелену енергетику.

Продаючи такі облігації, ДТЕК переслідує відразу кілька цілей:

Перша – захиститися за допомогою іноземних інвесторів від зниження доходів по зеленому тарифу. Друга – залучити гроші, щоб максимально швидко побудувати або скупити нові електростанції, поки діє цей супервисокий "зелений" тариф. Третя – вибудувати захист в кримінальному провадженні у "Роттердам +".

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Уже зараз тільки по двом рокам, 2016 – 2017, експертиза підтвердила нанесення збитків українським споживачам на суму 19 мільярдів гривень, двом співробітникам ДТЕК уже вручено підозра.За оцінками експертів, з урахуванням 2018 – 2019 років сума збитків складе близько 30 мільярдів. Очевидно, що стягнути таку суму грошима з компанії ДТЕК, буде або дуже складно, або неможливо.

Тому одним з варіантів може бути, що держава компенсуватиме збитки через конфіскацію активів, зокрема електростанцій, які працюють на "зелений" тариф. Таким чином, ДТЕК Ахметова хочуть використовувати іноземних інвесторів як щит, яким будуть захищатися в уже початих кримінальних процесах.

Ну і можна нагадати, що Ахметов уже випускав євробонди ДТЕК, які після перемоги окупації Донбасу сильно впали в ціні. Тоді облігації активно скуповувала близька до Порошенка інвесткомпанія ICU. А потім Порошенко з Ахметовим домовилися ввести формулу "Роттердам +", ціни на папери підскочили в три рази. А значить, в три рази збільшилися і доходи порошенківських інвестбанкірів. А Рінат Ахметов і далі буде наживатися на державі, допоки не буде ухвалене одне принципове рішення – про розподіл його енергетичної монополії в рамках боротьби із монополіями.