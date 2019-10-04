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      Ахметов боїться переділу активів і шукає ключ до серця Зеленського

      Чесна політика 240 Читать новость на русском

      Рінат Ахметов знайшов спосіб вбереги свої астрономічні заробітки. Він хоче, щоб його проблеми тепер стали проблемами міжнародних інвесторів, які опиняться в заручниках у олігарха.

      Весь світ трясе від імпічменту в Америці. Політична криза в США сягає своїм корінням історії 2014 року, коли наближений до Януковича олігарх Микола Злочевський вирішив вберегти свій бізнес від нападок, покликавши в раду директорів сина віце-президента Гантера Байдена та інших американців. 

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      Невідомо, чи заступався батько – Джо Байден – за роботодавців свого сина. Свідчень цього немає. Але сама ідея іти працювати на Злочевського була нерозумною та сумнівною з моральної точки зору. Адже задум Злочевського полягав у тому, щоб використани американців як "кришу".

      Якщо в 1990-х за допомогою зверталися до бандитів у шкіряних куртках, яким відстьогували частину доходу, то тепер захищати від нападок будуть іноземці з високопосадовими зв'язками.

      Боїться переділу активів: схема дій Ахметова 

      Але ще далі пішов Рінат Ахметов, який остерігається переділу активів уже вдруге після втечі свого партнера Януковича. Спочатку він домовився з Петром Порошенком, а зараз, поки що безуспішно, але шукає ключ до серця Володимира Зеленського.

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      10 – 15 років тому він теж залучав іноземців у якості радників та лобістів, які могли би замовити за нього слово на Заході. Наприклад, на Ахметова працював Брюс Джексон – впливовий член команди республіканців, який в часи президентства Януковича давав розгорнуті інтерв’ю, де розповідав, що Україна – це скоріше "нова Польща", а не "нова Білорусь" та навіть хвалив владу Януковича… за увагу до проблеми корупції.

      Так само з метою попрацювати на Ахметова в Україну потрапив Пол Манафорт, який тепер, напевно, проклинає цей день, адже таке знайомство коштувало йому 7 років тюрми. Олігарху вдавалося залучити на роботу і колишнього прем'єр-міністра Канади Кім Кемпбелл.

      пол манафорт
      Пол Манафорт

      Але згодом Ахметов винайшов більш дієвий спосіб захисту. Замість того, щоб найняти одного лобіста, можна залучити сотні лобістів. І не платити їм гроші, а, навпаки – взяти гроші в них.

      Тобто розмістити єврооблігації – цінні папери, які купуватимуть портфельні інвестори в сподіванні на швидкий заробіток. Тому, щоб вберегтися від наміру влади обмежити апетити Ахметова, він вирішив вирішив прикритися іноземними портфельними інвесторами. 

      Одна зі сфер, де Ахметов побоюється зменшення і без того космічних заробітків – це сонячна енергетика, де олігарх став гравцем номер один.

      ► Скільки становить "зелений" тариф:

      • Зараз "зелений" тариф, за якою держава взяла зобов'язанння викуповувати електроенергію сонця, становить 15 євроцентів – тобто 4 гривні – за кіловат-годину. Це астрономічна цифра – найвищий "зелений" тариф в світі, який в 2-3 рази вище, ніж в Європі.

      • Для порівняння: середня ціна електроенергії, виробленої на атомних електростанціях державного підприємства "Енергоатом" становить десь 70 копійок. Навіть на теплових електростанціях, де є монополія Ахметова, вона нижча – десь в середньому 1 гривня 60 копійок. При, нагадаю, 4 гривнях на сонячних електростанціях.

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      І для тих компаній, що введуть свої сонячні станції в експлуатацію до кінця цього року, неадекватно високий "зелений" тариф збережуть ще на 10 років, до 2030 року. Саме тому Ахметов прискореними темпами будує свої станції сонячної енергетики, і для цього минулий парламент з подачі Ляшка навіть зняв податок з ввезених в Україну із Китая сонячних панелей. Робилося все, щоб гарантувати заробіток олігарха.

      рінат ахметов
      Рінат Ахметов

      Нова влада: що планує олігарх

      Зараз нова влада збирається переглянути ці "зелені" тарифи. В першу чергу, введення спеціального податку для великих станцій понад 200 мегаватт, що збудовано Ахметовим. Кажуть, що спецподаток в бюджет може скласти 40-50%.

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      Ясно, що Ахметова такий процес не влаштовує. І що треба зробити? Правильно, покликати іноземців, щоб вони оберігали його інтереси. Для цього Ахметов планує втягнути в свої розборки з владою портефльних інвесторів. За інформацією джерел на фінансових ринках, готуються до випуску єврооблігації на суму 350 мільйонів доларів. Робить це компанія ДТЕК Ахметова – точніше, його нідерландська "донька" DTEK Renewables B.V., на якій сконцентовано його зелену енергетику.

      Продаючи такі облігації, ДТЕК переслідує відразу кілька цілей: 

      1. Перша – захиститися за допомогою іноземних інвесторів від зниження доходів по зеленому тарифу.
      2. Друга – залучити гроші, щоб максимально швидко побудувати або скупити нові електростанції, поки діє цей супервисокий "зелений" тариф.
      3. Третя – вибудувати захист в кримінальному провадженні у "Роттердам +".

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      Уже зараз тільки по двом рокам, 2016 – 2017, експертиза підтвердила нанесення збитків українським споживачам на суму 19 мільярдів гривень, двом співробітникам ДТЕК уже вручено підозра.За оцінками експертів, з урахуванням 2018 – 2019 років сума збитків складе близько 30 мільярдів. Очевидно, що стягнути таку суму грошима з компанії ДТЕК, буде або дуже складно, або неможливо.

      Тому одним з варіантів може бути, що держава компенсуватиме збитки через конфіскацію активів, зокрема електростанцій, які працюють на "зелений" тариф. Таким чином, ДТЕК Ахметова хочуть використовувати іноземних інвесторів як щит, яким будуть захищатися в уже початих кримінальних процесах.

      Ну і можна нагадати, що Ахметов уже випускав євробонди ДТЕК, які після перемоги окупації Донбасу сильно впали в ціні. Тоді облігації активно скуповувала близька до Порошенка інвесткомпанія ICU. А потім Порошенко з Ахметовим домовилися ввести формулу "Роттердам +", ціни на папери підскочили в три рази. А значить, в три рази збільшилися і доходи порошенківських інвестбанкірів. А Рінат Ахметов і далі буде наживатися на державі, допоки не буде ухвалене одне принципове рішення – про розподіл його енергетичної монополії в рамках боротьби із монополіями.

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      Автор: Сергій Лещенко
      Теги: Новини України Володимир Зеленський Чесна політика Відеоблоги Рінат Ахметов Сонячна енергетика
      Джерело: 24 канал
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