Чорна конячка: хто насправді винен в оголошенні імпічменту Трампу

У Конгресі США розпочато процедуру імпічменту президента Трампа. Дивовижно, але ці події відбуваються в американській політиці у прямій зв'язці з Україною, а мені навіть випала доля бути близьким свідком деяких процесів.

Протистояння між республіканцями та демократами була спровокована звітом неназваного співробітника американських спецслужб, який отримав статус викривача – whistleblower.

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Той повідомив головного інспектора спецслужб США про неприпустиму поведінку Трампа під час розмови з президентом Зеленським 25 липня 2019 року. Згодом і сам Трамп визнав, що закликав українського президента розслідувати справу щодо виплат сину Джо Байдена коштів за роботу на компанію "Бурізма" колишнього міністра часів Януковича Злочевського.

Потім стали надходити подробиці. Так, зайнятися Байденом Трамп попросив Зеленського щонайменше вісім разів. Як виявилося, за тиждень до цього Трамп наказав главі адміністрації тимчасово зупинити виділення допомоги Україні для фінансування обороноздатності у зв'язку з конфліктом із Росією.

Скандал набирає обертів, процедуру імпічменту розпочато з розслідування, яке буде вести шість комітетів Конгресу на чолі з демократами. Але для багатьох українців незрозуміло, у чому незаконність дій Трампа. Отже, опоненти Трампа та аналітики вбачають у його діях зловживання владою та порушення присяги президента Америки. Адже той зобов'язаний виконувати свої повноваження в інтересах всієї нації.

Тоді як у випадку зі дзвінком Зеленському Трамп поставив приватні інтереси вище державних, коли як лідер США використав свої повноваження для заохочення розправи над опонентом на майбутніх виборах Байденом.



Трамп поставив приватні інтереси вище державних

Друга причина можливого імпічменту – в Америці дуже суворе законодавство щодо фінансування виборчих кампаній. А нелегальним фінансуванням виборів може вважатися не просто внески у касу, а у тому числі видатки, що створюють переваги кандидату під час виборів.

Наприклад, було визнано незаконним фінансування виборів Трампа у вигляді тих багатотисячних виплат жінкам, зокрема порноакторці Стормі Деніалз, за мовчання під час виборів. Через це колишній юрист Трампа Майкл Коен відправився до в'язниці на три роки, визнавши себе винним у порушення закону про фінансування виборчих кампаній.

Так от, витрати грошей на розслідування Байдена в Україні, про що Трамп просив Зеленського, на думку деяких американських юристів, це фактично фінансування виборчих переваг президента США коштом українського бюджету.

Наприклад, так вважає професор школи права Університету Каліфорнії Річард Хейзен. Він нагадує, що федеральний закон забороняє приймати будь-які переваги або матеріальні цінності від іноземних урядів у контексті виборів.

Але усім своїм нинішнім проблемам Трамп має завдячувати своєму юристу Рудольфу Джуліані та колишньому Генпрокурору України Юрію Луценку, який систематично вводив американців в оману.



Юрист Трампа Рудольф Джуліані

Джуліані був найнятий президентом США рік тому захищати його у розслідуванні Мюллера. Мюллер, як відомо, не знайшов доказів порушення Трампом закону у частині втручання Росії у вибори. І, здавалося б, Джуліані варто було зупинитися.

Але, заохочений Луценком, Джуліані вирішив піти в атаку та почав розкручувати альтернативні звинувачення. Окрім начебто хабаря під виглядом виплат сину Байдена, ще одна лінія атаки стосувалася чорної бухгалтерії "Партії регіонів". І тут я вже можу говорити від першої особи, бо багато моментів стосуються мене безпосередньо.

Вся концепція Джуліані побудована на дезінформації та маніпуляції фактами. Наприклад, у придуманому Джуліані теорії змови викриття Пола Манафорта подається як моє втручання в американські вибори на боці Демократичної партії, що нібито встановлено українським судом.

У своєму інтерв'ю "Фокс" у травні Джуліані навіть назвав мене засудженою за цей злочин людиною. Джуліані повторює з ефіру в ефір фальшиву інформацію, тому що правда зламає його теорію змови. А правда полягає у тому, що у кінці грудня 2018 року за позовом депутата Розенблата було винесено рішення Адміністративного суду, який має репутацію найбільш корумпованого в Україні, де договорняки були зафіксовані на камери спостереження НАБУ.



Джуліані вирішив піти в атаку та почав розкручувати альтернативні звинувачення

Тільки-но це рішення проти мене було винесено, ми з адвокатами подали апеляцію і це рішення суду було тимчасово зупинено. А влітку цього року ми остаточно виграли апеляцію і це рішення повністю скасовано. Апеляція навіть винесла нове рішення, де сказано, що всі претензії на мою адресу безпідставні, і мого опонента – Розенблата – навіть зобов'язали виплатити мені 100 доларів судових витрат.

Але Джуліані продовжує цитувати це рішення суду, хоча воно жодного дня не було легітимним. У переконаності Джуліані значну роль відіграв Луценко, згодовуючи американцю вигадки та фейки. Також Джуліані продовжив ділитися фальшивою інформацією про те, що "чорна бухгалтерія" є шахрайським чи фальшивим документом. Останній раз він заявив про це в інтерв'ю CNN кілька днів тому.

Насправді, це справжній документ. Були проведені експертизи, які підтвердили справжність підписів фігурантів. Виступаючи з викриттями Манафорта, я керувався мотивами справедливості. Ні Гілларі Клінтон, ні Джо Байден, ні Джон Подеста, ні Джордж Сорос не просили мене оприлюднити ці файли.

Їх публікація була важлива з метою притягнення до відповідальності американського лобіста, клієнт якого – Янукович – занурив Україну в криваве протистояння на Майдані та подальшу війну із Росією. Крім цього, Джуліані атакує наших сміливих активістів з Центру протидії корупції, які ставали мішенню для переслідування за минулої влади Порошенка, але змогли зберегти своє відданість ідеалам, зокрема, викриваючи Манафорта.

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Тиражуючи неправду, Джуліані не лише обманює американських громадян. Він не тільки втручається в українську політику, розвішуючи ярлики на депутатів українського парламенту і чиновників Адміністрації Президента.

Він намагається втягнути нового президента України Зеленського в американські вибори, що абсолютно неприпустимо. Цей сценарій не тільки реабілітує засудженого в США злочинця Манафорта. А оцінку йому дало журі присяжних і федеральний суддя, сумарно засудивши його до семи років в'язниці за безліч злочинів. Серед яких – несплата податків з тіньових доходів, які виплачувалися з чорної бухгалтерії "Партії регіонів".



Трамп затягнув Зеленського в американські вибори

Така поведінка також підриває відносини США з Україною. Наша країна самотужки протистоїть російській агресії вже понад п'ять років. Новообраного президента Зеленського намагаються втягнути у чужій конфлікт двох американських партій, і маневрувати стає все складніше. Лідери трьох комітетів Конгресу запросили у Білого дому та Державного департаменту все листування, яка стосується фігурантів цієї історії, в тому числі згадується і моє ім'я.

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Як людина, що бачила багато подій зблизька, я висловив готовність давати свідчення Конгресу США про те, що відбувається останні пів року в сірій зоні україно-американських відносин. Чим закінчиться імпічмент Трампа – поки неясно. У демократів є більшість у Палаті представників, але треба голосування у Сенаті, де більшість у республіканців. Але сама ця історія з імпічментом показує, як функціонує демократія. І це добрий приклад того, як має бути в Україні.