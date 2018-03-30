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Насалик хоче реконструювати перед приватизацією Калуську ТЕЦ

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Ігор Насалик – український політик, колишній міський голова Калуша Івано-Франківської області.
Ігор Насалик – український політик, колишній міський голова Калуша Івано-Франківської області. / www.slovoidilo.ua

Кабінет міністрів почав процес узгодження реконструкції Калуської теплоенергоцентралі вартістю 1,44 мільярда гривень.

Міністерство енергетики та вугільної промисловості Ігоря Насалика внесло до порядку денного урядового засідання 28 березня проект розпорядження про схвалення техніко-економічного обґрунтування реконструкції Калуської ТЕЦ. У пояснювальній записці Міненерго вказало, що Калузька ТЕЦ є основним джерелом електроенергії для Калуша, але її ресурс відпрацьований, а обладнання морально і фізично застаріло.

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Також ТЕЦ входить до складу "Острів Бурштинська ТЕС", що працює паралельно з Об'єднаною енергосистемою країн Європи – UCTE. Тому реконструкція ТЕЦ доцільна з огляду на можливе збільшення експорту електроенергії до Євросоюзу.

Загальна вартість реконструкції визначена в 1,44 мільярда гривень в цінах серпня 2017 року. З цієї суми 257,5 мільйонів гривень планується направити на будівельні роботи, 912,83 мільйони гривень на обладнання, ще 271,76 мільйони гривень на інші витрати.

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Раніше міністр енергетики Ігор Насалик прогнозував проведення реконструкції Калуської ТЕЦ завдяки Держбанку розвитку Китайської народної республіки. Калуська ТЕЦ знаходиться в користування ДП "Калуська ТЕЦ – Нова", яка була створена восени 2016 року. Це підприємство створене на базі державного "Калуська ТЕЦ", яке в процесі реформування було виведено зі складу ДП ЗЕД "Укрінтеренерго".

Зараз державне підприємство "Калуська ТЕЦ – Нова" включено до переліку об'єктів приватизації на 2017-2020 роки.

Нагадаємо, Ігор Насалик у 2006-2014 роках був мером Калуша в Івано-Франківській області. У 2015 році при його підтримці мером став Ігор Матвійчук.

Теги: Гроші Новини України Новини політики Ігор Насалик Новини Івано-Франківська
Джерело: 24 Канал
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