Насалик хочет реконструировать перед приватизацией Калушскую ТЭЦ

Кабинет министров начал процесс согласования реконструкции Калушской теплоэлектроцентрали стоимостью 1,44 миллиарда гривен.

Министерство энергетики и угольной промышленности Игоря Насалика внесло в повестку дня правительственного заседания 28 марта проект распоряжения об одобрении технико-экономического обоснования реконструкции Калушской ТЭЦ. В пояснительной записке Минэнерго указало, что Калушская ТЭЦ является основным источником электроэнергии для Калуша, но ее ресурс отработан, а оборудование морально и физически устарело.

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Также ТЭЦ входит в состав "Остров Бурштынская ТЭС", который работает параллельно с Объединенной энергосистемой стран Европы UCTE. Поэтому реконструкция ТЭЦ целесообразна, учитывая возможное увеличение экспорта электроэнергии в Евросоюз.

Общая стоимость реконструкции определена в 1,44 миллиарда гривен в ценах августа 2017 года. Из этой суммы 257,5 миллионов гривен планируется направить на строительные работы, 912,83 миллионы гривен – на оборудование, еще 271,76 миллиона гривен – на другие расходы.

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Ранее министр энергетики Игорь Насалик прогнозировал проведение реконструкции Калушской ТЭЦ благодаря Госбанку развития Китайской народной республики. Калушская ТЭЦ находится в пользование ГП "Калушская ТЭЦ – Нова", которая была создана осенью 2016 года. Это предприятие создано на базе государственного "Калушская ТЭЦ", которое в процессе реформирования была выведена из состава ГП ВЭД "Укринтерэнерго".

Сейчас государственное предприятие "Калушская ТЭЦ – Нова" включено в перечень объектов приватизации на 2017-2020 годы.

Напомним, Игорь Насалик в 2006-2014 годах был мэром Калуша в Ивано-Франковской области. В 2015 году при его поддержке мэром стал Игорь Матвийчук.