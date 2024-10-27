В чем будет главное отличие между Харрис и Трампом в случае победы на выборах

Весь мир ждет, чем завершатся выборы в США 5 ноября. Конечно же, каждый из кандидатов будет иметь свою политику и в отношении Украины.

Политолог Тарас Загородний рассказал 24 Каналу, что политика республиканцев и демократов очень отличается.

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Политика Трампа

Загородний отметил, что при условии победы любого из кандидатов, все равно останется базовый сценарий, тот, что существует сейчас. Отличие между Харрис и Трампом будет в том, что Трамп снимет все ограничения на нефть и газ по экспорту США и Канады.

Это усложнит для россиян продажу их собственной нефти. Он будет рвать Китай. Это бесспорно. Пошлинами. Это противодействие антизападному блоку, который претендует на первенство в мире. В этом будет разница,

– отметил политолог.

Политика Харрис

По его словам, политику Харрис трудно предсказать, но там будут настроения "перестройки отношений с русскими". Так было в 2009 году, когда Обама простил россиянам Грузию. Он об этом даже Медведеву говорил в Гамбурге и Вашингтоне.

"Демократы снова захотят так сделать. Я думаю, что недаром к штабу Камалы Харрис уже притирается дочь Навального. Какого черта она там находится", – подчеркнул Загородний.