Общественный и политический деятель из США Юрий Рашкин сказал 24 Каналу, что Байден уже переживал подобную ситуацию в 2016 году. Тогда он отдал право баллотироваться от демократов Хиллари Клинтон, а сейчас – Харрис.
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Для Байдена это худший вариант
Джозеф Байден в 2016 году был действующим вице-президентом и должен был участвовать в президентских выборах. Однако Барак Обама убедил его в том, что лучшая кандидатура от демократов – Хиллари Клинтон, которая имела больше поддержки и шансов на победу. Байден прислушался к Обаме и не баллотировался в президенты. Однако Клинтон поиграла выборы Дональду Трампу.
После этого Байден чувствовал себя ответственным, разъяренным и виновным в том, что произошло, и он не хотел, чтобы это еще раз повторилось. Поэтому в 2020 году он решил участвовать в президентских выборах и победил,
– отметил общественный деятель.
В 2024 году история повторилась, и Байдена снова вытолкнули из избирательной гонки.
Если Камала Харрис, которая будет участвовать в президентских выборах, проиграет Трампу, Байдену будет очень трудно с этим смириться. Для него это худший вариант,
– подчеркнул Рашкин.
Байден ранее подчеркивал, что получил поддержку 14 миллионов избирателей, то, мол, как он может их предать, если выйдет из избирательной гонки.
Однако эта цифра – размер электоральной базы Демократической партии, которая поддержит того, кандидата, что будет вести партию вперед. Эти избиратели отдали свои голоса за Байдена, но они же отдадут их и за того, кто будет представлять демократические силы и противостоять Трампу,
– подчеркнул Юрий Рашкин.
Напомним, что после того, как Джозеф Байден провалил дебаты с Дональдом Трампом, его поддержка среди демократов начала снижаться. На президента оказывалось давление относительно его отказа от участия в президентских выборах.
В конце концов 21 июля Байден сообщил, что принял решение выйти из избирательной гонки. Однако он продолжит исполнять обязанности президента.