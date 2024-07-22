Громадський і політичний діяч зі США Юрій Рашкін сказав 24 Каналу, що Байден вже переживав подібну ситуацію у 2016 році. Тоді він віддав право балотуватися від демократів Гілларі Клінтон, а зараз – Харріс.

До теми Варіантів небагато, а часу ще менше: хто може замінити Байдена в битві з Трампом у США

Для Байдена це найгірший варіант

Джозеф Байден у 2016 році був чинним віцепрезидентом і мав брати участь у президентських виборах. Однак Барак Обама переконав його у тому, що краща кандидатура від демократів – Гілларі Клінтон, яка мала більше підтримки та шансів на перемогу. Байден дослухався Обами і не балотувався в президенти. Проте Клінтон пограла вибори Дональду Трампу.

Після цього Байден відчував себе відповідальним, розлюченим та винним в тому, що відбулось, і він не хотів, щоб це ще раз повторилось. Тому у 2020 році він вирішив брати участь у президентських виборах і переміг,

– зауважив громадський діяч.

У 2024 році історія повторилась, і Байдена знову виштовхнули з виборчих перегонів.

Якщо Камала Харріс, яка братиме участь у президентських виборах, програє Трампу, Байден буде дуже важко з цим змиритися. Для нього це найгірший варіант,

– наголосив Рашкін.

Байден раніше підкреслював, що здобув підтримку 14 мільйонів виборців, то, мовляв, як він може їх зрадити, якщо вийде з виборчих перегонів.

Однак ця цифра – розмір електоральної бази Демократичної партії, яка підтримає того, кандидата, який вестиме партію уперед. Ці виборці віддали свої голоси за Байдена, але вони ж віддадуть їх і за того, хто представлятиме демократичні сили і протистоятиме Трампу,

– підкреслив Юрій Рашкін.

Нагадаємо, що після того, як Джозеф Байден провалив дебати з Дональдом Трампом, його підтримка серед демократів почала знижуватись. На президента чинився тиск щодо його відмови від участі в президентських виборах.

Зрештою 21 липня Байден повідомив, що ухвалив рішення вийти з виборчих перегонів. Проте він продовжить виконувати обов'язки президента.

Зверніть увагу! Віцепрезидентка Камала Гарріс оголосила 21 липня про свою участь у президентських виборах. Вона наголосила, що докладе усіх зусиль, щоб "об'єднати Демократичну партію – і нашу націю" та "перемогти Дональда Трампа та його екстремальний проєкт 2025".