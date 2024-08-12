Она стала более уверенной и поняла, что американцы ей доверяют. Об этом 24 Каналу рассказала психолог и физиономистка Наталья Марченко, отметив, что Харрис достигла такого результата своим упорным трудом.

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Какой Харрис была в начале кампании

На одном из первых мероприятий в Висконсине, где Камала Харрис была уже в роли кандидата, заметно, что она немного растеряна и чувствует застенчивость. Когда люди скандировали, Харрис даже не могла спокойно поблагодарить. Наоборот, повторяла "спасибо, спасибо, спасибо" много раз.

Во-первых, это было важно для нее. Во-вторых, она стремилась к этому, но не могла предвидеть такие успешные результаты. Поэтому Харрис моментами сдержанная, а где-то довольна. Внутренняя мотивация, дисциплина и умение достигать желаемого помогли ей.

Камала Харрис – первая женщина, афроамериканка и латиноамериканка на посту вице-президента США. Ее мама из Индии, а папа с Ямайки. Она всю жизнь занимала серьезные должности и отстаивала права. Такая поддержка американцев не была неожиданной для нее, она стремилась к этому.

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Какова Харрис за несколько месяцев до выборов

Наталья Марченко отметила, что Камала Харрис стала чувствовать себя более уверенной. В момент, когда она чувствует бешеную поддержку американцев, Харрис понимает, что ей удалось достичь того, что планировала.

Во время одной из речей заметно, как кандидат от Демократической партии выдвигает челюсть вперед. В свою очередь, челюсть отвечает за захват территорий, это такая зона нападения.

Если взглянуть первое видео, видно непонимание результата в плане президентской гонки, но есть понимание, что она стремилась к этому. Сейчас же конкретное понимание, уверенность, настойчивость и такое ощущение, мол, "я захватываю то, что хочу",

– констатировала психолог.