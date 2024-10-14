Камала Харрис теряет поддержку в президентской гонке: демократы обеспокоены

Камала Харрис, которая еще недавно уверенно лидировала в президентской гонке, начинает терять свои позиции. Зато поддержка ее оппонента республиканца Дональда Трампа значительно улучшилась.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Hill, где отмечается, что рейтинги Харрис и Трампа продолжают меняться, а каждый процент может стать решающим.

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Удержит ли Харрис свои позиции в решающий момент

Вице-президент США Камала Харрис, которая после отказа Джо Байдена участвовать в президентских выборах, стала главным претендентом на пост президента от Демократической партии. Но по данным The Hill и Decision Desk HQ, кандидат начала терять преимущество, ведь по состоянию на 11 октября ее шансы снизились с 56% до 51%. В то же время Дональд Трамп, 45-й президент США, усиливает свои позиции, что уже вызывает серьезное беспокойство среди демократов.

Потеря преимущества Харрис в ключевых штатах

В начале октября Харрис имела незначительное преимущество в четырех из семи ключевых штатов, тогда как Трамп лидировал в трех. Однако последние опросы показывают противоположную картину: сейчас Трамп лидирует в пяти штатах, тогда как Харрис удерживает позиции только в двух.

По информации издания, особенно обеспокоены демократы изменениями в таких штатах, как Мичиган и Висконсин, где Харрис имела ощутимое преимущество еще в августе.

The Hill обращает внимание, что минимальные разрывы в результатах опросов в 1 – 2% – это статистический "шум", а не реальное изменение в настроениях избирателей.

К тому же важные темы, такие как аборты для Харрис или иммиграционная политика для Трампа, могут неожиданно изменить мнение избирателей и значительно повлиять на рейтинг кандидатов.