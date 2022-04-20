КАМАЗами свозят трупы, больницы переполнены, – Гайдай о потерях врага
20 апреля 2022 , 09:15Читати новину українською
В течение ночи 20 апреля в Луганской области было меньше наступлений врага и обстрелов. Все предыдущие атаки и попытки пробить оборону ВСУ были безуспешными.
Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай рассказал, что российские оккупанты понесли потери, передает 24 канал.
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Больницы заполнены ранеными орками, КАМАЗами где-то ближе к Луганску свозят трупы, а техника остается,
– рассказал глава области.
Гайдай считает, что именно из-за больших потерь ночь была относительно спокойной в Луганской области, а российские захватчики, возможно, ждут подкрепления и перегруппировываются.
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