Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай розповів, що російські окупанти зазнали втрат, передає 24 канал.
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Лікарні заповнені пораненими орками, КАМАЗами десь ближче до Луганська звозять трупи, а техніка залишається,
– розповів очільник області.
Гайдай вважає, що саме через великі втрати ніч була відносно спокійнішою на Луганщині, а російські загарбники, можливо, чекають підкріплення і перегруповуються.
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