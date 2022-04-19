Про це 19 квітня сказав позаштатний радник голови Офісу Президента Олексій Арестович в інтерв'ю Марку Фейгіну. Він розповів, що ситуація на Сході України напружена.

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"Група, яка вчора проскочила через Кремінну, її більше немає. Вона навіщось заскочила на швидкості", – сказав Арестович.

Росіяни знову брешуть

За словами Арестовича, росіянам вдалось зайняти певну частину сірої зони, яку вони чомусь називають "взяттям Мар'їнки". Мовиться про приблизно 3 – 5 кілометрів.

Проте у Генштабі Збройних Сил України повідомили, що Мар'їнка повністю перебуває під контролем України. Українські захисники провели там успішний контрнаступ.

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