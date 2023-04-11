Вулкан выбросил столько пепла, что в поселках не видно даже солнца. Об этом сообщают российские СМИ, информирует 24 Канал.
Обратите внимание На острове Ява в Индонезии проснулся вулкан Мерапи: дым поднялся на 7 километров вверх
Что вулкан натворил на Камчатке
В сети уже обнародовали фото и видео последствий извержения вулкана Шивелуч на Камчатке. На них можно увидеть, что в близлежащих поселках очень много пепла и поэтому не видно солнца.
На некоторых кадрах кажется, что пепел похож на снег.
Пепел от вулкана накрыл населенные пункты России / фото росСМИ
Местные СМИ сообщают, что все школы закрыли, а людям приказали сидеть дома, ведь такого пепла на головы россиян не падало последние 60 лет.
Как стало известно, в 50 километрах от вулкана осадки пепла за 4 часа 8,5 сантиметров. В целом пепеловое облако разошлось на 500 километров. Некоторые населённые пункты сейчас без света.
Поселки России все в пепле / фото росСМИ
Кажется, что пепел – будто снег / фото росСМИ
Извержение вулкана на Камчатке: смотрите видео
Извержение вулканов
- 11 марта этого года в Индонезии началось извержение вулкана Мерапи. Он выбросил "горячее облако" на высоту до семи километров.
- Также ранее в Центральной Африке вулкан Фуэго начинал новую фазу извержения. Жители города Антигуа-Гватемала слышали взрывы и видели столб дыма и поток лавы.
- В 2022 году на Гавайях впервые за 38 лет проснулся один из самых больших вулканов в мире. Он спал почти 40 лет.