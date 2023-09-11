Жизнь среди мин, обломков и пепелищ: как сегодня выглядит уничтоженная россиянами Каменка

Российская орда, которая ведет войну на уничтожение, стерла с земли уже не один город и не одно село. Среди таких и село Каменка, что вблизи Изюма, – населенный пункт, которого фактически не существует, ведь каждый дом разбит, повсюду разбросаны мины и обломки от вражеских снарядов. Но даже это не помешало местным возвращаться в родной, хоть и побитый, дом.

Ровно год назад ВСУ полностью освободили село. Скорее то, что от него осталось – в Каменке нет ни одного уцелевшего дома. После боев все разбито или полностью разрушено. Как село пережило приход "русского мира" и как оно живет сейчас – читайте в репортаже 24 Канала.

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Убили ветерана АТО и расстреливали всех собак: как село попало в оккупацию

В первые дни после начала полномасштабной войны, колонны российской техники приблизились к Изюму, а вражеская авиация начала бомбить город. Каменка расположена в нескольких километрах от Изюма и именно вблизи этого села шли ожесточенные бои с оккупантами.

Степан – местный житель, всю жизнь проживший в Каменке, вспоминает, что в первые дни россияне попали в местное агропредприятие, от чего вспыхнул полностью набитый пшеницей ангар. Это было так давно, но запах горелой пшеницы на территории предприятия стоит до сих пор.



Оккупанты уничтожили целые ангары зерна / Фото Виктории Кульженко, 24 Канал

Все сгорело. Ангары были набиты полностью и ничего не осталось. Сейчас разве что 2 комбайна удалось восстановить,

– говорит Степан.

Вражеская артиллерия разрушала дом за домом. Ирина и Сергей Олейники – жители Каменки – вспоминают, что целыми днями приходилось сидеть в подвале, однако когда вражеский снаряд упал возле их дома, семья решила, что надо ехать. Под обстрелами семья уехала на Полтавщину.

Степан долгое время оставался в селе и помогал нашим военным – ходил, так сказать, в разведку и предоставлял ВСУ координаты вражеских позиций вблизи села. Но когда уже стало понятно, что село вот-вот окажется в оккупации, мужчина выехал к своему сыну на Буковину.

В середине марта в Каменку вошли кадыровцы. Оккупантам сразу же кто-то рассказал, что в селе живет ветеран АТО. Захватчики его расстреляли. А еще оккупанты отстреляли весь скот в селе и всех крупных собак.

Кадыровцы вели себя как изверги – могли забрасывать подвалы гранатами. Они так убили несколько десятков жителей села. Тех, кто остался, позже вывезли в Лиман и село превратилось в пустую руину.



Большинство домов в Каменке выглядят так / Фото Виктории Кульженко, 24

Здесь когда-то были люди: как сейчас выглядит Каменка

Со Степаном мы познакомились по приезду в село – сейчас он живет на предприятии, на котором когда-то работал. Одно из зданий здесь почти целое. А вот от дома мужчины остались только куски стен.

Аграрное предприятие в Каменце после "русского мира" / Фото 24 Канала

Степан решил провести нас по селу и его слова на самом деле навевают большую тоску. Мы шли по разрушенной улице, а он рассказывал, кто здесь когда-то жил. Мы не пытались запомнить имена, потому что они нам мало о чем говорят. Однако для человека, который всю жизнь прожил здесь, это фактически родные люди.



Когда-то здесь бурлила жизнь, а сейчас – руина / Фото Виктории Кульженко, 24 Канал

В село Степан вернулся весной. Говорит, что впервые приехал сюда зимой – всюду валялась российская техника, оружие, боеприпасы. Весной всего этого уже не было. Теперь мужчина шутит, что так и не успел себе спрятать пулемет, потому что кто знает, что будет дальше.

Что еще осталось – завесы от ящиков с боеприпасами. Деревянные ящики горели, а железные петли теперь покрывают землю на предприятии. Большинство помещений разрушены, не в последнюю очередь из-за того, что некоторые из них россияне использовали как склады для техники и боеприпасов.

Теперь на предприятии восстановили 2 комбайна, которыми аграрии будут собирать урожай подсолнечника вблизи Краматорска.

А в деревне до сих пор лежат раздавленные вражескими танками автомобили. Оккупанты воровали все автомобили, которые могли завести. Которые не удавалось – давили, но прежде не забывали нарисовать свою свастику.



Россияне давили все, что не могли забрать, но не забывали о своей свастике / Фото Виктории Кульженко, 24 Канал

Улицы села пустые, нигде не слышно ни собак, ни кошек, ни кур, ни других домашних животных. Они, как мы потом выяснили, в селе есть, но их очень мало. Тишина, которая стоит в Каменке, удивляет и пугает, ведь так тихо в селе не бывает даже ночью.

Жить там, где жизни нет: почему местные возвращаются в деревню

До полномасштабной войны в Каменке проживало около 1 500 человек. Сейчас – где-то десяток. И еще немало людей периодически сюда наведываются, чтобы заниматься хозяйством.

В селе до сих пор не восстановлено электроснабжение, многие участки не разминированы. Однако несколько семей готовятся здесь зимовать.

Мы в марте выехали в Полтавскую область. Там нас прекрасно приняли. Там было хорошо, но все же что-то не то. Не было ощущения дома, а здесь оно есть,

– объясняет Сергей.

Ирина и Сергей по возвращении домой увидели надпись помадой на зеркале – это было послание от оккупантов, которые, как выяснилось, жили в их доме: "Спасибо за гостеприимство. Мы победим". Все хозяйство исчезло – свиней и скот оккупанты пустили на мясо, кур тоже не было. Что осталось – так это несколько ульев с пчелами, хотя большинство животных тоже погибли.



Дом Ирины и Сергея / Фото Виктории Кульженко, 24

После разминирования поля семья много трудилась на огороде и это дало свои плоды – в этом году урожай оказался хорошим, что и нам охотно предлагают взять помидоры, лук или арбуз, потому что все, к счастью, есть.



В этом году, говорят, урожай удивительно хороший / Фото Виктории Кульженко, 24 Канал

Оптимизму семьи можно позавидовать. Ирина и Сергей до вторжения так же жили по хозяйству и еще работали на котельной в местной школе. На большие праздники в селе супруги торговали мясом и шашлыком, что тоже приносило прибыль. Сейчас хозяйства почти нет и дом побитый, но Ирина только отшучивается, что они с Сергеем будто только что поженились.

Ему 57, мне – 55, а все говорят, что мы будто только поженились. Молодожены. Ничего нет и начинаем жизнь с чистого листа,

– говорит Ирина.

Но, очевидно, оптимизм в семье присутствует не благодаря, а вопреки. Потому что к проблемам с подготовкой к зиме добавилась еще одна. Россияне оставили после себя сотни, а то и тысячи мин, в том числе и много "лепестков". В своем дворе семья нашла 28 мин, их взорвали спасатели. Но через несколько дней Сергей наткнулся на 29 мину. Из-за взрыва у мужчины пострадали глаза, поэтому он уже пережил 2 операции и на очереди третья – врачи обещают, что к мужчине полностью вернется зрение.

Мыши, бюрократия, отсутствие света: как это жить в разрушенном селе

Каменка хоть и разрушена, но до сих пор остается родным домом для тех, кто здесь провел всю свою жизнь. А тем, кто настолько скучал по дому, что сразу решил вернуться при случае, сейчас приходится решать немало проблем.

Больше всего местные жалуются на мышей. Говорят, что вывести их невозможно и никто не знает, что делать с этим нашествием.

Еще одна проблема – подготовка к зиме. Дрова заготовить невозможно, потому что все леса так же заминированы. Поэтому люди подошли креативно – отапливать планируют ящиками из-под боеприпасов.



Теперь это будут дрова / Фото Виктории Кульженко, 24 Канал

Но что точно беспокоит местных – отсутствие света. Спустя год после деоккупации электроснабжение в селе так и не восстановили. Поэтому люди задаются вполне логичным вопросом – а что делать зимой, когда будут длинные ночи? Сейчас хоть есть солнечные панели, от которых можно зарядить телефон и если знать, где ловит связь, то можно и в интернете что-то глянуть, и родным позвонить. Однако зимой эти панели так не будут работать – солнца будет гораздо меньше.

И еще местные жалуются на полное безразличие власти. Для того чтобы получить возмещение за разрушенное жилье, нужно получить акт с подтверждением состояния дома. В горсовете Изюма, как говорят люди, до сих пор нет человека, который бы за это отвечал. Кому лопается терпение, тот ищет деньги и приглашает частного специалиста, чтобы тот сделал необходимый акт. Однако найти деньги не так-то легко.

Уничтоженная Каменка / Фото 24 Канала

В ближайшее время Сергею Олейнику должны сделать третью операцию, после которой зрение должно было полностью восстановиться. Стоимость операции – 25 000 гривен. Для семей, которые потеряли все – это огромная сумма. Поэтому мы открыли сбор, но не только на это. За собранные средства мы хотим помочь Сергею, а еще закупить 2 генератора для семей, которые будут оставаться в Каменке на зиму.

Важно! Это не сбор на ВСУ, поэтому в первую очередь просим донатить нашим воинам! Однако если есть возможность – просим присоединиться к сбору на помощь людям из Каменки, задонатив на: