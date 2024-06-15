Об этом сообщают российские СМИ. Пропагандисты также писали о работе печально известной ПВО российской армии, передает 24 Канал.

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Возле Каменска-Шахтинского видели неизвестные дроны

Губернатор Ростовской области Василий Голубев в своем телеграм-канале написал, что около 4 часов утра возле Каменска-Шахтинского силами российской ПВО якобы было сбито "несколько БпЛА".

По словам российского чиновника, обломки дронов якобы упали на территорию промплощадки. По предварительным данным, в нежилом строении повреждено остекление, пострадавших нет.

В сети также показали видео с моментом пролета одного из дронов над городом Каменск-Шахтинский в Ростовской области. Очевидцы неспокойно реагировали на атаку, там даже высказывали инвективную лексику.

Очевидцы реагируют на пролет неизвестного дрона возле Каменска-Шахтинского: смотрите видео (18+)

Как пишут российское оппозиционное СМИ – ASTRA – в Каменске расположено федеральное казенное предприятие "Комбинат "Каменский" – одно из крупнейших химических предприятий юга России и градообразующее предприятие города Каменска-Шахтинского.

В издании напомнили, что в 2011 году ЦРУ рассекретило информацию о разработке твердотопливной межконтинентальной баллистической ракеты РТ-2 (в США известна как SS-13 Savage). Согласно документам ЦРУ, Каменско-Шахтинский завод был определен как место производства композитного топлива для ракетных двигателей этого типа, а также как место расположения испытательных установок. Эту информацию обнародовали российские СМИ еще в 2021 году.

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