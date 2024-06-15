Про це повідомляють російські ЗМІ. Пропагандисти також писали про роботу сумнозвісної ППО російської армії, передає 24 Канал.
До теми Щонайменше 70 безпілотників використали для удару по російській авіабазі "Морозовськ", – Буданов
Біля Каменська-Шахтинського бачили невідомі дрони
Губернатор Ростовської області Васілій Голубєв у своєму телеграм-каналі написав, що близької 4-ї години ранку біля Каменська-Шахтинського силами російської ППО нібито було збито "кілька БпЛА".
За словами російського чиновника, уламки дронів нібито впали на територію проммайданчика. За попередніми даними, у нежитловій будові пошкоджено скління, постраждалих немає.
У мережі також показали відео з моментом прольоту одного з дронів над містом Каменськ-Шахтинський у Ростовській області. Очевидці неспокійно реагували на атаку, там навіть висловлювали інвективну лексику.
Очевидці реагують на проліт невідомого дрону біля Каменська-Шахтинського: дивіться відео (18+)
Як пишуть російське опозиційне ЗМІ – ASTRA – у Каменську розташоване федеральне казенне підприємство "Комбінат "Каменський" – одне з найбільших хімічних підприємств півдня Росії та містоутворювальне підприємство міста Каменська-Шахтинського.
У виданні нагадали, що у 2011 році ЦРУ розсекретило інформацію про розробку твердопаливної міжконтинентальної балістичної ракети РТ-2 (у США відома як SS-13 Savage). Згідно з документами ЦРУ, Кам'янсько-Шахтинський завод був визначений як місце виробництва композитного палива для ракетних двигунів цього типу, а також як місце розташування випробувальних установок. Цю інформацію оприлюднили російські ЗМІ ще у 2021 році.
Буданов розповів деталі атаки на аеродром "Морозовськ"
- Начальник ГУР МО Кирило Буданов вперше розкрив деталі атаки на аеродром "Морозовськ" у Ростовській області Росії, яка відбувалася 14 червня. Глава української розвідки зазначив, що близько 70 українських безпілотників атакували російську авіабазу.
- Буданов пояснив, що операцію розпочали з території України. Внаслідок атаки могли постраждати ворожі повітряні судна Су-34.
- До цього російські громадяни у мережі писали про атаку дронів на Ростовську область. У мережі писали, що після обстрілу у Морозовську зникло світло й спалахнула пожежа, а стовп диму було видно з різних куточків міста.