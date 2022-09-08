В это время жители города писали в сети, что слышат звуки похожие на взрывы. Об этом сообщил мэр Кременчуга Виталий Малецкий, обнародовавший видео сбивания ракеты.

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Что было на обнародованном видео

На записи видно, что сначала в небе возле Кременчуга был маленький огонек. Однако потом появилась очень яркая вспышка.

Камера видеонаблюдения зафиксировала момент уничтожения вражеского объекта в воздухе недалеко от Кременчуга! Слава ВСУ!

– написал мэр.

Сбиение ракеты возле Кременчуга в Полтавской области: смотрите видео

Когда именно ПВО сбили ракету

Вероятно, системы противовоздушной обороны ВСУ работали после 21:40. Именно тогда в Полтавской области слышали несколько громких взрывов. Всего вечером объявляли воздушную тревогу сразу в 10 областях. Также сообщалось о работе ПВО в Запорожской области.

Телеграм-канал monitor сообщал, что ориентировочно в 21:50 над акваторией Азовского моря зафиксировали несколько бомбардировщиков Ту-22м3. Однако также неизменна угроза ракетных ударов с российских кораблей, находящихся в акватории Черного моря. Поэтому неизвестно, откуда именно попытались нанести удар.

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