Саме тоді жителі міста писали в мережі, що чують звуки схожі на вибухи. Про це повідомив мер Кременчука Віталій Малецький, який і оприлюднив відео збиття ракети.

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Що було на оприлюдненому відео

На записі помітно, що спершу в небі біля Кременчука був маленький вогник. Проте потім з'явився дуже яскравий спалах.

Камера відеоспостереження зафіксувала момент знищення ворожого об’єкту в повітрі неподалік Кременчука! Слава ЗСУ!

– написав мер.

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Коли саме ППО збили ракету

Ймовірно, системи протиповітряної оборони ЗСУ працювали після 21:40. Саме тоді на Полтавщині чули кілька гучних вибухів. Загалом ввечері оголошували повітряну тривогу одразу в 10 областях. Також повідомляли про роботу ППО в Запорізькій області.

Телеграм-канал monitor повідомляв, що орієнтовно о 21:50 над акваторією Азовського моря зафіксували кілька бомбардувальників Ту-22м3. Проте також незмінною є загроза ракетних ударів із російських кораблів, які перебувають в акваторії Чорного моря. Тому невідомо, звідки саме спробували завдати удару.

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