Отметим, что трансляция видео с таких камер в основном происходит на ютуб – то есть у всех есть свободный доступ к таким эфирам и все могут наблюдать иногда за работой украинского ПВО. В то же время, спикер Воздушных сил Юрий Игнат намекнул, что в ВСУ уже работают тем, чтобы решить эту проблему.

Смотрите также YouTube 24 Канала возглавляет рейтинг всех каналов Украины и среди лидеров в мире

"Нужно скоординироваться"

Следует сказать, что в мирное время такие камеры помогали фиксировать правонарушения и привлекать к ответственности людей, совершавших незаконные действия. Однако в нынешних обстоятельствах военного положения понятно, что от них больше вреда, чем пользы.

Камеры отслеживают (ситуацию – 24 Канал) в режиме онлайн, передают это изображение на ютуб-каналы. И, таким образом, враг видит в реальном режиме времени (последствия своих действий – 24 Канал)… Нужно скоординироваться с местными администрациями, чтобы упорядочить этот вопрос,

– заявил спикер.

Кроме того, по его словам, многие люди снимают на камеру работу систем противовоздушной обороны и выкладывают соответствующие видео в сеть. Очевидно, решить этот вопрос мгновенно не удастся, однако в ВСУ будут делать все, чтобы у врага было как можно меньше способов узнавать информацию.

Скандал с Вороновой