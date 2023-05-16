Зазначимо, що трансляція відео з таких камер здебільшого відбувається на ютуб – себто усі мають вільний доступ до таких ефірів та можуть спостерігати інколи за робою української ППО. Водночас речник Повітряних сил Юрій Ігнат натякнув, що у ЗСУ вже працюють тим, аби розв'язати цю проблему.
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"Потрібно скоординуватися"
Варто сказати, що в мирний час такі камери допомагали фіксувати правопорушення та притягувати до відповідальності людей, що вчиняли незаконні дії. Однак в теперішніх обставинах воєнного стану зрозуміло, що від них більше шкоди, аніж користі.
Камери відстежують (ситуацію – 24 Канал) в режимі онлайн, передають це зображення на ютуб-канали. І таким чином ворог бачить в реальному режимі часу (наслідки своїх дій – 24 Канал)… Потрібно скоординуватися з місцевими адміністраціями, щоб упорядкувати це питання,
– заявив спікер.
Окрім того, за його словами, є чимало людей, що знімають на камеру роботу систем протиповітряної оборони та викладають відповідні відео в мережу. Очевидно, розв'язати це питання миттєво не вдасться, однак у ЗСУ робитимуть усе, аби у ворога було якомога менше способів дізнаватись інформацію.
Скандал з Вороновою
- Слід додати до цієї теми, що у ніч проти 16 травня, коли ворог атакував Київ безпілотниками та ракетами, так звана "блогерка" та "співачка" Інна Воронова вирішила познімати на телефон роботу української ППО.
- Через це у мережі спалахнув справжній скандал. Користувачі почали обурюватись через дії "інфлюенсерки". Тим паче що ролики від Воронової почали активно поширювати ворожі телеграм-канали.
- Разом з тим раніше відомий український громадський діяч, волонтер та телеведучий Сергій Притула дорікав тим громадянам, що знімають роботу систем протиповітряної оборони. За його словами, це питання безпеки.