Стежити за ситуацією в містах можна не тільки в Україні, а будь-де, просто зайшовши на онлайн-трансляцію, пише 24 Канал. На жаль, очевидно, можуть заходити туди й росіяни.

Важливо Росія не як люди – вони насолоджуються, дивлячись на смерті в прямому ефірі, – Подоляк

Досі є онлайн-камери в українських містах

В Україні досі працюють камери з онлайн-трансляцією на ютуб. В коментарях сидять р**исти, та спостерігають, як вдало працює наша ППО,

– відзначили в телеграм-каналі "Реальный Киев".

Там також опублікувала скриншоти під час нічних атак ворога, на яких видно, де саме та в яких містах атакують росіяни.

Що видно у прямому ефірі / Скриншоти телеграм-каналу



Українці обурюються, чому камери працюють в прямому ефірі / Скриншот 24 Каналу

Варто зазначити, що видання "Дніпро Оперативний" у березні 2023 року писало про те, що прямі трансляції недоступні під час війни. Адже ще на початку повномасштабного вторгнення місцева влада у багатьох містах закликала відключити веб-камери усіх, у кого вони є. Однак видання зазначає, що ці заклики має неофіційний характер, бо робота веб-камер в Україні законодавчо не відрегульована.

Власник компанії "Кубік Груп", яка є сервіс-провайдером веб-камер у низці регіонів України, боєць Бориспільської тероборони Антон Кубій розповів, що Росія в перші хвилини війни довела, що вона країна-терорист, для якої підходять будь-які способи довести свою перевагу. Адже росіяни били ракетами по житлових будинках, школах, дитячих садках, лікарнях та інших цивільних об'єктах.

І будь-яка інформація, яка навіть потенційно допомагає ворогові коригувати свої атаки, має бути йому недоступною. У тому числі й міські та туристичні веб-камери, яких останніми роками в Україні було встановлено тисячі,

– зауважив Кубій.

Він додав, що наразі не мають працювати жодні приватні веб-камери, навіть ті, які розміщені на курортах на Заході України. Адже ми не знаємо, що може прийти в голови російських загарбників.

"Раптом вони для створення паніки захочуть вдарити по гірськолижному курорту. А потім з'ясується, що наведенням послужила вебка, яку власник готелю встановив для залучення відпочиваючих. Як він потім доведе правоохоронним органам, що нічого поганого не хотів", – пояснив експерт.

Зверніть увагу! Росія атакувала Україну в ніч проти 16 травня. Ворог випустив по Києву ракети, згодом – атакував дронами. Наразі офіційно не повідомляли, яку кількість ворожої зброї збила наша ППО. На жаль, Віталій Кличко повідомив про трьох постраждалих.