Однак є люди, які все ж таки фіксують на камеру роботу ППО, і тим самим допомагають російському ворогу. На це різко відреагував ведучий та волонтер Сергій Притула.

До речі У Дніпрі пособник ворога знімав блокпости на відео й агітував за вторгнення Росії

Притула дорікнув тим, хто знімає роботу ППО

Ведучий наголосив, що наші військові з мобільних груп ППО, які оберігають сон українців, просять не знімати та не оприлюднювати роботу ППО у соцмережах.

Це питання не лайків та переглядів, це питання безпеки та життів! Комусь весело від крутого контенту, а ППО-шникам не весело від того, що ви "палите" їхні позиції! Ну скільки можна?

– емоційно наголосив Притула.

У Києві невідомий виліз на багатоповерхівку та блимав ліхтарем під час роботи ППО

У ніч проти 8 травня окупанти випустили по Україні 35 іранських дронів. Кияни перед атакою помітили, що хтось виліз на дах однієї з багатоповерхівок та подавав сигнали за допомогою ліхтаря.

Після цього через певний час почали з'являтися повідомлення про запуски повітряних цілей у бік Києва. У мережі навіть оприлюднили відповідне відео.

До речі, згодом російські ЗМІ почали поширювати відео, на чітко якому видно, як українська ППО працює в Києві та збиває ворожі безпілотні літальні апарати.

Зауважимо, що у Повітряних силах та Генштабі неодноразово наполягали на тому, що не можна знімати на відео чи фотографувати роботу української ППО, адже це може допомогти терористам.