"Камикадзе" помогут Украине в войне с Россией: что о них надо знать

Соединенные Штаты предоставили Украине дроны-камикадзе Switchblades. В чем заключается их специфика – читайте в эксклюзивном блоге для сайта 24 канала.

Начну с того, что второе название дронов-камикадзе – это боражирующий боезапас. Они оснащены камерами, системами наводения и взрывчаткой.

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Что такое Switchblade Продукт американской компании AeroVironment. По открытым данным, существуют две версии разумного боеприпаса: Switchblade 300 и Switchblade 600.

В чем отличие такого дрона от других БПЛА?

После запуска он может изменять приоритет цели. Оператор может выбирать цель поражения или запускать дрон-камикадзе вообще в режиме свободного полета, то есть разведки. В таком случае дрон вылетает в район поражения цели, ищет цель и сам производит соответствующие действия. Речь идет об уничтожении тяжелой бронетехники противника.

Ими можно управлять на расстоянии до 40 километров, и в воздухе они способны держаться до 40 минут. Так называемая "шестисотая" модель – эффективна против вражеских танков, ракетных установок и артиллерии.

Стоит заметить, что до недавнего времени в мире довольно скептически относились к дронам-камикадзе. Даже в Соединенных Штатах. Пионером в их использовании можно считать Израиль. Но после войны в Нагорном Карабахе точка зрения была изменена коренным образом.

Здесь следует отметить, что в 2016 году Украина могла запустить подобный проект совместно с польскими партнерами. Причем условия были шикарны. Но, к сожалению, тогда Генштаб ВСУ отказался от этого предложения.

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Получение дронов по Украине

Сейчас имеем то, что имеем. 100 единиц дронов-камикадзе будут поставлены в Украину. И украинские операторы БПЛА уже прошли курсы.

В первый раз президент США заявил о поставках Switchblades еще в марте. Соответственно прошло 2-3 недели, необходимые для проведения определенного обучения украинских операторов. И сейчас мы можем передать россиянам пламенный привет.

И 100 единиц – это достаточное количество, чтобы значительно улучшить результаты ВСУ в моменте ликвидации тяжелой техники страны-оккупанта.

Напомню, сейчас уже уничтожены более 800 российских танков. То есть, с учетом еще сотни дронов-камикадзе, мы можем прогнозировать, что в течение месяца выйдем на отметку в тысячу ликвидированных единиц бронетехники врага. Стоит отметить, что Великобритания является единственной иностранной страной, которой сейчас разрешено покупать Switchblade.

В рамках помощи в 300 миллионов долларов от Соединенных Штатов Украине также передаются беспилотники "Пума". В чем их специфика? Единственное отличие "Пумы" от украинской "Фурии" и других – лазерная подсветка цели. Лазерное оборудование также входит в пакет военной помощи от США.

Байрактар

Наверное, нашим читателям будет интересно узнать также подробности турецкого беспилотника "Байрактар". Он шире разрекламирован и уже находится на вооружении в ВСУ. Каковы его основные характеристики?

Полезная нагрузка Bayraktar – 60 кг. Турецкий беспилотник развивает скорость до 220, максимум 250 километров в час. Он способен работать с высоты 3000 метров.

Соответственно, Ахиллесова пята этих БПЛА – их метеозависимость. Bayraktar может работать только в условиях ясной, солнечной погоды. Турки разрабатывали его на базе собственного климата и для театра боевых действий в соседнем Азербайджане, странах Ближнего Востока и Африки.

Однако в Украине в год фиксируется не более 60 – 70 солнечных дней, а остальные – это низкая облачность и туман, особенно характерные для районов проведения боевых действий на Донбассе.

Использование Bayraktar в условиях неблагоприятных метеорологических условий – облачность, туман – невозможно. Тепловизор аппарата не может "пробивать" естественные помехи и плотную облачность.

У нас есть собственная разработка беспилотного летательного аппарата. Это – "Сокол-300" от КБ "Луч". И здесь следует заметить, что украинской стороне, несмотря на войну, нужно закончить эту программу. Хотя бы потому, что есть характеристики, свидетельствующие о качественном отличии нашей разработки.

Полезная нагрузка украинского "Сокола" – до 300 килограммов. Он, в отличие от "Байрактара", может запускать бомбы с высоты 30-50 метров на расстоянии до 10 километров от цели. Такая характеристика "украинца" делает практически невозможно его распознавание и поражение системами противовоздушной обороны (ПВО) противника. В то же время российские ЗРК "Панцирь-С1" и "Тор-М1" могут легко засечь и сбить турецкий Bayraktar, что неоднократно случалось во время войны в Сирии.

То есть, у Украины есть собственные разработки. И я еще раз подчеркиваю: несмотря на состояние войны, мы должны понимать, что отечественный ВПК – это локомотив всей экономики. И еще один интересный вопрос – украинская ПВО. Что мы можем использовать против самолетов и вертолетов противника? Ведь большая проблема для Украины – незакрытое небо.

Так вот, для поражения низколетящих вертолетов и самолетов противника на встречных и догонных курсах в условиях воздействия природных и искусственных тепловых помех, эффективное оружие – ПЗРК "Стингер", поставляемые Соединенными Штатами. И которые уже отлично прошли испытания в условиях боевых действий, собственно, в Украине. Мы то и дело слышим о сбитых "Стингерами" российских вертолетах и ​​самолетах.

Второе – это британские ПЗРК Starstreak, несколько недель назад поступившие в Украину. Они предназначены для поражения на малой высоте вертолетов и самолетов противника. Starstreak считают самой быстрой в мире ракетой класса "земля-воздух" малой дальности. ПЗРК Starstreak может поражать воздушные цели на высоте до 7 км. Достоверность успешного поражения цели – около 90%.

Это новейшая разработка, но она уже успела зарекомендовать себя в условиях реальных боевых действий на востоке Украины. Причем англичане были приятно удивлены профессионализмом ВСУ. Представьте себе, только неделя прошла с момента поставки, а уже получены первые положительные результаты: уничтожен российский вертолет Ка-52. Который, напомню, считался ведущей разработкой ВПК страны-оккупанта.

Именно с высоким профессиональным мастерством воинов ВСУ связано то, что страны коллективного Запада и НАТО готовы предоставлять Украине летальное оружие. В качестве положительного примера можно упомянуть и поставки для сил ПВО ракетного комплекса С-300.

С-300 – это зенитно-ракетная система среднего радиуса действия советского производства. Данная система предназначена для борьбы с самолетами стратегической и тактической авиации, крылатыми, оперативно-тактическими и баллистическими ракетами на высотах от 25 до 27 км, и расстояниях до 100 км в условиях интенсивного радиопротиводействия. Зенитно-ракетные комплексы С-300, объединенные в группировку средств ПВО, защищают от воздушного нападения площадью в десятки тысяч квадратных километров.

Мы можем долго говорить о том, что это – советское оборудование. Но, тем не менее, оно прекрасно себя зарекомендовало в условиях реальных боевых действий. И у россиян теперь будут большие проблемы по безопасности полетов и нанесению ракетно-бомбовых ударов по украинским мирным кварталам.

Ведь, как показывает практика, решисты работают, в первую очередь, по жилым домам и объектам гражданской и критической инфраструктуры. Пытаясь тем сломать силу духа украинского народа и сопротивление оккупантам и внести определенный дисбаланс в настроении общества.

Вооруженные силы Украины дают отпор врагу! Мы – под надежной защитой наших военных. Сохраняем спокойствие и верим в ВСУ! И главное – верим в нашу победу!

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