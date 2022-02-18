"КамиллаМыСтобой": украинцы под хештегом в твиттере рассказывают о преступлениях России

Украинцы в твиттере обращают внимание на преступления российской агрессии под хештегом "КамиллаМыСТобой". Россияне под ним поддерживают свою фигуристку.

Первоначально хэштег был посвящен Камили Валиевой – фигуристке, представлявшей Россию на Олимпийских играх. Она попала в скандал из-за положительной допинг-пробы на триметазидин.

Кстати "Нюдсочетверг": популярный в твиттере хэштег теперь привлекает внимание россиян к войне на Донбассе

Украинцы решили воспользоваться популярным хештегом, чтобы напомнить о преступлениях государства-агрессора самим россиянам, которые уже восьмой год закрывают на них глаза.

Тысячи замученных и убитых украинцев

Пользователи сети рассказывают о войне на Донбассе, о погибших украинских воинах и мирных жителях. Хештег назвали лицемерным, потому что агрессор уже восьмой год убивает украинцев. Пользователь A Y опубликовала фото павших защитников и призвала россиян посмотреть на обычных людей, которые просто хотели жить в своей свободной стране.

Сейчас этих людей больше нет, но есть ты и я, люди с обеих сторон этой войны, которую можно закончить. Открой глаза тебя обманывают,

– обратилась девушка.



Погибшие бойцы / Фото с твиттера

Также показали фото 16-летнего Степана Чубенко, которого пророссийские боевики замучили и расстреляли за проукраинскую позицию.

В сети отметили, что из-за России украинская стена плача только увеличивается.

"Никакие ваши действия не смогут вернуть людей с фотографий к жизни. Такое можно смыть только смертью их убийц", – пишут в твиттере.

Кто ответит за боинг

Лаврин Карпенко вспомнил о сбитии боинга MH17. На фоне популярности российского хэштега он подчеркнул, что 298 человек уже никогда не смогут покататься на коньках или посмотреть на Олимпиаду. Зато Россия до сих пор скрывает на своей территории 4 убийц и отрицает свою причастность к сбитию.

Не могли обойти вниманием и оккупированный Крым, в частности, преследование Россией крымских татар.



Преследование крымских татар / Инфографика "Слово и Дело"

Опубликовали фото обстрелянного детского сада в Станице Луганской. Российские наемники совершили это преступление 17 февраля.

Русня, когда путину надоест играть с Украиной, он приступит к собственному населению. Не надейтесь на хэппи энд от собственного бездействия,

– подытоживают украинцы.

Нюдсочетверг

Накануне украинцы захватили хэштег #Нюдсочетверг, чтобы привлечь внимание россиян к обстрелам в Станице Луганской. Обычно под этим хэштегом можно найти обнаженные фото пользователей. Поскольку он входит в тройку едва ли не самых популярных, украинцы решили воспользоваться этим и указать россиянам на преступления их власти.

Что писали под хэштегом:

"Русский, смотри на сиськи. Не нужно ходить на антивоенные протесты. Это всего лишь обстрелянная за твои деньги украинская школа";

"Пока вы тут др**ите и жопы фоткаете, ваши сограждане разрушают мои города. Вам ок?";

"Дети, которые были в этом садике, теперь просто б***ь покалечены. Благодаря вам и тому, что вы ни**я не делаете. Не потому, что вам холодно с ершиками постоять на протесте, а потому, что вам по**й".

Важно – Россия будет пускать ракеты под руководством Путина | На эту минуту: