Спочатку хештег був присвячений Камілі Валієвій – фігуристці, яка представляла Росію на Олімпійських іграх. Вона втрапила у скандал через позитивну допінг-пробу на триметазидин.

До речі "Нюдсочетвер": популярний у твітері хештег тепер привертає увагу росіян до війни на Донбасі

Українці вирішили скористатись популярним хештегом, аби нагадати про злочини держави-агресорки самим росіянам, які вже восьмий рік закривають на них очі.

Тисячі закатованих та вбитих українців

Користувачі мережі розповідають про війну на Донбасі, про загиблих українських воїнів та мирних жителів. Хештег назвали лицемірним, бо агресор вже восьмий рік вбиває українців. Користувачка A Y опублікувала фото полеглих захисників та закликала росіян подивитись на звичайних людей, які просто хотіли жити у своїй вільній країні.

Зараз цих людей більше немає, але є ти і я, люди з обох боків цієї війни, яку можна закінчити. Відкрий очі тебе обманюють,

– звернулась дівчина.



Загиблі бійці / Фото з твітеру

Також показали фото 16-річного Степана Чубенка, якого проросійські бойовики закатували та розстріляли за проукраїнську позицію.

У мережі наголосили, що через Росію українська стіна плачу тільки збільшується.

"Ніякі ваші дії не зможуть повернути людей з фотографій до життя. таке можна змити тільки смертю їх вбивць", – пишуть у твітері.

Хто відповість за боїнг

Лаврін Карпенко згадав про збиття боїнга MH17. На тлі популярності російського хештегу він наголосив, що 298 людей вже ніколи не зможуть покататися на ковзанах або подивитися на Олімпіаду. Натомість Росія досі приховує на своїй території 4 вбивць і заперечує свою причетність до збиття.

Не могли оминути увагою й окупований Крим, зокрема, переслідування Росією кримських татар.



Переслідування кримських татар / Інфографіка "Слово і Діло"

Опублікували фото обстріляного дитсадка у Станиці Луганській. Російські найманці вчинили цей щлочин 17 лютого.

Русня, коли путіну набридне гратись з Україною, він візьметься за власне населення. Не сподівайтеся на хепі енд від власної бездіяльності,

– підсумовують українці.

Нюдсочетвер

Напередодні українці захопили хештег #Нюдсочетвер, аби привернути увагу росіян до обстрілів у Станиці Луганській. Зазвичай під цим хештегом можна знайти оголені фото користувачів. Оскільки він входить у трійку чи не найпопулярніших, українці вирішили скористатись цим та вказати росіянам на злочини їхньої влади.

Що писали під хештегом:

"Росіянин, дивись на цицьки. Не потрібно ходити на антивоєнні протести. Це всього лише обстріляна за твої гроші українська школа";

"Поки ви тут др**ите і жопи фоткаєте, ваші співгромадяни руйнують мої міста. Вам ок?";

"Діти, які були у цьому садочку, тепер просто б***ь скалічені. Завдяки вам і тому, що ви ні**я не робите. Не тому, що вам холодно з йоршиками постояти на протесті, а тому, що вам по**й".

Важливо – Росія пускатиме ракети під керівництвом Путіна | На цю хвилину: