Все погибшие были членами одной группы из 11 туристов. После попадания огромных глыб в их машину только двое смогли выжить.

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Сейчас двое пострадавших туристов находятся в больнице. Премьер-министр Индии Нарендра Моди пообещал, что им предоставят всю необходимую помощь.

Разрушительные последствия камнепада

Также огромные глыбы камней, которые катились с горы, повредили еще несколько машин. Впрочем больше информации о жертвах или пострадавших нет.

Кроме того, камни уничтожило мост через реку Баспа. Из-за этого десятки авто застряли на популярном туристическом маршруте и не могут двинуться дальше.

Разрушительное камнепад в Индии: смотрите видео



Последствия разрушительного камнепада в Индии / Фото PTI