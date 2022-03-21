Кампания Путина застопорилась, поэтому он нападет на гражданских, – Пентагон

Российские оккупанты продолжают цинично и жестоко бомбить мирные украинские города. Министр обороны США Ллойд Остин назвал такую тактику президента страны-террористки Владимира Путина отвратительной.

В Пентагоне подчеркнули, что Путин не смог добиться своих целей в Украине так быстро, как хотел. Захватчики желают контролировать Киев или Мариуполь, однако им ничего не удается.

Тема Россия существенно не изменит ход войны гиперзвуковыми ракетами – Пентагон

Кампания Путина в Украине остановилась

Остин рассказал, что последние несколько недель в Украине происходили умышленные нападения оккупантов на города, городки и гражданское население.

Я считаю, что он (Путин – 24 канал) делает такие шаги, потому что его кампания застопорилась. Он не смог добиться целей так быстро, как хотел. Для этого он прибегает к этим тактикам, которые мы видим каждый день. И опять же, это действительно отвратительно,

– отметил министр обороны США.

Он добавил, что "снимает шляпу" перед украинским народом, который мужественно воюет и защищает свою страну. По словам Остина, оккупанты прилагали значительные усилия, чтобы пройти Киев, Мариуполь и другие города.

"Они очень хотят начать контролировать населенные пункты, но пока этого так и не достигли. И раньше мы видели, что украинцы контратаковали. Они использовали свою инициативу, чтобы двигать вещи на поле боя, и создали для россиян значительные проблемы", – подытожил министр обороны.

Стоит посмотреть: Российская элита рассматривает возможность отстранения Путина – разведка Украины