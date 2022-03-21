У Пентагоні наголосили, що Путін не зміг досягти своїх цілей в Україні так швидко, як хотів. Загарбники жадають контролювати Київ чи Маріуполь, проте їм нічого не вдається.

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Кампанія Путіна в Україні застопорилася

Остін розповів, що останні кілька тижнів в Україні відбувалися навмисні напади окупантів на міста, містечка та цивільне населення.

Я вважаю, що він (Путін – 24 канал) робить такі кроки, тому що його кампанія застопорилася. Він не зміг досягти цілей так швидко, як хотів. І тому він вдається до цих тактик, які ми бачимо щодня. І знову ж, це дійсно огидно,

– зазначив міністр оборони США.

Він додав, що "знімає капелюха" перед українським народом, який мужньо воює і захищає свою країну. За словами Остіна, окупанти докладали значних зусиль, щоб пройти Київ, Маріуполь та інші міста.

"Вони дуже хочуть почати контролювати населені пункти, але поки цього так і не досягли. І раніше ми бачили, що українці контратакували. Вони використовували свою ініціативу, щоб рухати речі на полі бою, і створили для росіян значні проблеми", – підсумував міністр оборони.

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