За словами Остіна, ракетними бомбардуваннями Путін намагається відновити наступальний потенціал російського війська, яке вже не може просуватися вглиб України.

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Міністр оборони США зазначив, що у Пентагоні бачать, як Росія атакує українські міста та містечка, та вважають, що це триватиме й надалі.

Пентагон не буде ані підтверджувати, ані ставити під сумнів факт застосування росіянами такого типу ракет,

– заявив Ллойд Остін.

Міністр також зазначив, що українські війська ефективно використовують допомогу, яку надали західні партнери, а росіяни не можуть просунутися вглиб країни та застрягли на своїх позиціях.

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