Канада бок о бок с Украиной: Зеленский обсудил с Трюдо новые санкции против России

Канада продолжает поддерживать Украину в войне, начатой Россией. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо поговорил с Зеленским по поводу новых санкций против РФ.

О новом разговоре сообщил Президент Украины Владимир Зеленский в соцсетях.

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Он подчеркнул, что побеседовал со своим другом Джастином Трюдо об оборонном сотрудничестве Украины и Канады.

Также поговорили о том, как усилить санкционное давление на Россию. Согласовали дальнейшие дипломатические шаги. Канада бок о бок из Украины. Чувствуем это каждый день,

– подчеркнул Зеленский.

К слову, на днях Канада расширила санкционный список против россиян из-за военного вторжения в Украину. Под санкции попадут еще десять россиян, причастных к войне. Речь идет о нынешних и бывших высокопоставленных чиновниках, олигархах и сторонниках власти РФ.

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