Про нову розмову повідомив Президент України Володимир Зеленський у соцмережах.

До теми До України прибув снайпер із Канади: буде відстрілювати окупантів

Він наголосив, що поговорив зі своїм другом Джастіном Трюдо про оборонну співпрацю України та Канади.

Також поговорили про те, як посилити санкційний тиск на Росію. Узгодили подальші дипломатичні кроки. Канада пліч-о-пліч з Україною. Відчуваємо це щодня,

– наголосив Зеленський.

До слова, днями Канада розширила санкційний список проти росіян через військове вторгнення в Україну. Під санкції потраплять ще десятеро росіян, які причетні до війни. Йдеться про теперішніх і колишніх високопосадовців, олігархів та прихильників влади РФ.

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