Канада готова помочь странам прекратить использование российской нефти

Канада готова помочь разрешить глобальный энергетический кризис. Для этого страна может предоставить больше нефти, газа и урана.

Об этом сообщил Министр природных ресурсов Канады Джонатан Уилкинсон. Он добавил, что есть многие страны, которые готовы помочь вытеснить российскую нефть и газ.

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Известно, что Канада – четвертый по величине производитель нефти в мире. Страна обязалась экспортировать дополнительно 200 тысяч баррелей нефти.

Крупнейшая трубопроводная компания страны Enbridge заявила, что готова сделать все возможное для повышения энергетической безопасности как в Северной Америке, так и в Европе.

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