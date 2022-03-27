Канада готова помочь странам прекратить использование российской нефти
27 марта 2022 , 18:46Читати новину українською
Источник:BBC
Канада готова помочь разрешить глобальный энергетический кризис. Для этого страна может предоставить больше нефти, газа и урана.
Об этом сообщил Министр природных ресурсов Канады Джонатан Уилкинсон. Он добавил, что есть многие страны, которые готовы помочь вытеснить российскую нефть и газ.
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Известно, что Канада – четвертый по величине производитель нефти в мире. Страна обязалась экспортировать дополнительно 200 тысяч баррелей нефти.
Крупнейшая трубопроводная компания страны Enbridge заявила, что готова сделать все возможное для повышения энергетической безопасности как в Северной Америке, так и в Европе.
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