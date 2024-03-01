Министр обороны Канады Билл Блэр допустил возможность того, что канадские инструкторы могут вернуться в Украину для тренировок украинских солдат.

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Билл Блэр объяснил, что эта идея появилась после проведения саммита безопасности НАТО, на котором он встретился с президентом Франции Эмануэлем Макроном и обсудил его предложение. Основным условием министр назвал неразмещение военных вблизи линии фронта.

Я не хочу размещать персонал канадских вооруженных сил где-то вблизи участка ведения боевых действий, который может создать впечатление, что мы берем на себя какую-то ответственность на фронте. Это должно быть сделано достаточно осторожно и с возможностью проведения обучения,

– подчеркнул Блэр.

Он добавил, что канадские инструкторы тренируют украинцев везде, но процесс усложнялся из-за логистики. Именно поэтому начались определенные дискуссии о том, возможно ли сделать это более эффективно и в Украине.

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