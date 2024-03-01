Министр обороны Канады Билл Блэр допустил возможность того, что канадские инструкторы могут вернуться в Украину для тренировок украинских солдат.
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Какие условия выдвигает Канада
Билл Блэр объяснил, что эта идея появилась после проведения саммита безопасности НАТО, на котором он встретился с президентом Франции Эмануэлем Макроном и обсудил его предложение. Основным условием министр назвал неразмещение военных вблизи линии фронта.
Я не хочу размещать персонал канадских вооруженных сил где-то вблизи участка ведения боевых действий, который может создать впечатление, что мы берем на себя какую-то ответственность на фронте. Это должно быть сделано достаточно осторожно и с возможностью проведения обучения,
– подчеркнул Блэр.
Он добавил, что канадские инструкторы тренируют украинцев везде, но процесс усложнялся из-за логистики. Именно поэтому начались определенные дискуссии о том, возможно ли сделать это более эффективно и в Украине.
Украина подписала соглашение по безопасности с Канадой
- 24 февраля в Киеве президент Украины Владимир Зеленский с премьер-министром Канады Джастином Трюдо подписали Соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности между Украиной и Канадой в сфере безопасности между Украиной и Канадой.
- В частности, этот документ предусматривает выделение Канадой в 2024 году более 3 миллиардов канадских долларов макрофинансовой и оборонной помощи Украине. Кроме того, документ подтверждает поддержку Канадой будущего членства Украины в НАТО, в том числе путем поддержки украинских реформ и совместимости сил безопасности и обороны Украины с Альянсом.
- Также соглашение фиксирует механизм 24-часового экстренного реагирования в случае повторной военной агрессии против Украины, а также предусматривает помощь Украине в укреплении собственных возможностей для надлежащего реагирования на возможную эскалацию агрессии со стороны России.
- Соглашение о безопасности между Канадой и Украиной предусматривает, что Канада может вернуться к проведению учений в Украине, "когда позволят условия".