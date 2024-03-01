Міністр оборони Канади Білл Блер допустив можливість того, що канадські інструктори можуть повернутися в Україну для тренувань українських солдатів.
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Які умови висуває Канада
Білл Блер пояснив, що ця ідея з’явилася після проведення саміту безпеки НАТО, на якому він зустрівся з президентом Франції Емануелем Макроном та обговорив його пропозицію. Основною умовою міністр назвав нерозміщення військових поблизу лінії фронту.
Я не хочу розміщувати персонал канадських збройних сил десь поблизу ділянки ведення бойових дій, який може створити враження, що ми беремо на себе якусь відповідальність на фронті. Це має бути зроблено досить обережно та з можливістю проведення навчання,
– наголосив Блер.
Він додав, що канадські інструктори тренують українців скрізь, але процес ускладнювався через логістику. Саме тому розпочалися певні дискусії про те, чи можливо зробити це більш ефективно і в Україні.
Україна підписала безпекову угоду з Канадою
- 24 лютого у Києві президент України Володимир Зеленський з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо підписали Угоду про співробітництво у сфері безпеки між Україною та Канадою.
- Зокрема, цей документ передбачає виділення Канадою у 2024 році понад 3 мільярди канадських доларів макрофінансової та оборонної допомоги Україні. Окрім того, документ підтверджує підтримку Канадою майбутнього членства України в НАТО, у тому числі шляхом підтримки українських реформ та сумісності сил безпеки і оброни України з Альянсом.
- Також угода фіксує механізм 24-годинного екстреного реагування у разі повторної військової агресії проти України, а також передбачає допомогу Україні у зміцненні власних спроможностей для належного реагування на можливу ескалацію агресії з боку Росії.
- Угода про безпеку між Канадою та Україною передбачає, що Канада може повернутися до проведення навчань в Україні, "коли дозволять умови".