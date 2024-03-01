Міністр оборони Канади Білл Блер допустив можливість того, що канадські інструктори можуть повернутися в Україну для тренувань українських солдатів.

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Які умови висуває Канада

Білл Блер пояснив, що ця ідея з’явилася після проведення саміту безпеки НАТО, на якому він зустрівся з президентом Франції Емануелем Макроном та обговорив його пропозицію. Основною умовою міністр назвав нерозміщення військових поблизу лінії фронту.

Я не хочу розміщувати персонал канадських збройних сил десь поблизу ділянки ведення бойових дій, який може створити враження, що ми беремо на себе якусь відповідальність на фронті. Це має бути зроблено досить обережно та з можливістю проведення навчання,

– наголосив Блер.

Він додав, що канадські інструктори тренують українців скрізь, але процес ускладнювався через логістику. Саме тому розпочалися певні дискусії про те, чи можливо зробити це більш ефективно і в Україні.

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