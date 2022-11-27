Канада забила свой первый гол на чемпионатах мира, он может стать самым быстрым на ЧМ-2022

Сборная Канады забила гол в ворота Хорватии в матче чемпионата мира по футболу 2022 года. Этот гол был забит уже на второй минуте матча.

Свой гол сборная Канады забила на 66-й секунде матча. А началась атака с того, что канадский голкипер выбил мяч от своих ворот на находившегося в центральном круге Ларина. Тот сбросил мяч на правый фланг, где его подхватил Бьюкенен. А уже он сделал навес в штрафную, куда вбегал Дэвис. И уже он головой отправил мяч в ворота сборной Хорватии.

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Этот гол был забит на первой минуте и шестой секунде матча. И пока это самый быстрый гол на чемпионате мира 2022 года в Катаре.

Видео гола Дэвиса в ворота Хорватии на ЧМ-2022

Кроме того, для сборной Канады это первый гол на чемпионатах мира. И произошло это только в пятом матче.

До этого Канада выступала на ЧМ-1986, но там сыграла неудачно, проиграв все три матча и не забив ни одного гола. После этого команда не могла пробиться на чемпионаты мира аж до 2022 года.

В первом матче на ЧМ-2022 Канада играла против Бельгии. И могла забивать гол, когда получила право на пенальти. Но Дэвис не смог переиграть Куртуа. А после этого команда пропустила и проиграла.