На странице правительства Канады заверили, что эвакуировать будут пока только семьи дипломатов и их детей до 18 лет.

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Такие меры безопасности назвали временными и подчеркнули, что безопасность канадских дипломатов и их семей является приоритетом канадского правительства.

Из-за длительного наращивания российской армии и дестабилизационной деятельности в Украине и вокруг нее, мы решили временно выслать детей работников канадского посольства в возрасте до 18 лет и членов семей, которые их сопровождают,

– сообщили в правительстве Канады.

Также Канада будет продолжать внимательно следить за ситуацией в Украине, добавляют в правительстве.

Эвакуация дипломатов из Украины

На фоне угрозы полномасштабного российского вторжения в Украину США, Великобритания, Австралия, Германия и Япония приняли решение об эвакуации семей своих дипломатов.

В то же время многие страны заявили, что не будут высылать своих дипломатов из Украины. К примеру, Венгрия, Польша, Германия, Австрия, Эстония пока не собираются эвакуировать своих дипломатов.

Угроза вторжения России: главное

О возможности полномасштабного российского вторжения в западных СМИ говорят еще с октября 2021 года. Россия активно наращивает войска возле наших границ.

Ранее Владимир Зеленский обратился к украинцам из-за угрозы со стороны России. Президент призвал не паниковать и не скупать гречку, ведь угроза не стала больше. Он напомнил, что война с Россией продолжается уже восьмой год.

Даже при худшем развитии событий Украина не останется в одиночестве. По состоянию на сейчас многие страны передали многочисленную военную помощь, в частности летальное оружие.

Обратите внимание! Вооруженные силы Украины готовы противостоять агрессии Кремля и защищать нашу землю. К тому же международные партнеры поддерживают суверенитет, территориальную целостность Украины и готовы вводить против России новые усиленные санкции.

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