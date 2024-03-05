Канада планирует отправить военных инструкторов в Украину, если будут выполнены "определенные условия". Однако этих условий "пока не существует". Об этом заявил канадский министр обороны Билл Блэр.

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Будет ли Канада отправлять военных инструкторов

Министр обороны Канады Билл Блэр отметил, что кто-либо из канадских военных будут направлены в нашу страну только для выполнения "небоевых" задач.

По словам канадского министра обороны, условия в Украине должны "измениться", прежде чем канадские войска смогут вернуться в страну, где они обучали украинских солдат на месте до российского вторжения.

Сейчас обстоятельства не позволяют проводить учения в Украине, но мы собираемся продолжать обучение,

– сказал министр.

Известно, что Канада обучила более 40 тысяч украинских солдат в рамках операции "Объединитель", которая началась в 2015 году после оккупации Крыма Россией. Однако после российского вторжения канадские военные перенесли свои учебные операции в Великобританию, Латвию и Польшу.

"Мы провели ряд обсуждений с украинцами, которые говорят о том, что, когда условия будут соответствующими, мы сможем вернуться", – заявил Блэр.

В то же время канадский политик отметил, что Вооруженные силы Канады не будут участвовать ни в одном боевом задании или "что может быть воспринято как боевая роль".

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