Канада планує відправити військових інструкторів в Україну, якщо буде виконано "певні умови". Однак цих умов "поки що не існує". Про це заявив канадський міністр оборони Білл Блер.

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Чи відправлятиме Канада військових інструкторів

Міністр оборони Канади Білл Блер зазначив, що будь-хто з канадських військових будуть направлені до нашої країни лише для виконання "небойових" завдань.

За словами канадського міністра оборони, умови в Україні мають "змінитися", перш ніж канадські війська зможуть повернутися в країну, де вони навчали українських солдатів на місці до російського вторгнення.

Зараз обставини не дозволяють проводити навчання в Україні, але ми збираємося продовжувати навчання,

– сказав міністр.

Відомо, що Канада навчила понад 40 тисяч українських солдатів у рамках операції "Об'єднувач", яка розпочалася 2015 року після окупації Криму Росією. Однак після російського вторгнення канадські військові перенесли свої навчальні операції до Великої Британії, Латвії та Польщі.

"Ми провели низку обговорень з українцями, які говорять про те, що, коли умови будуть відповідними, ми зможемо повернутися", – заявив Блер.

Водночас канадський політик зауважив, що Збройні сили Канади не будуть брати участь в жодному бойовому завданні або "що може бути сприйнято як бойова роль".

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