Міністр оборони Канади Білл Блер заявив на пресконференції 4 березня, що країна перевірить, чи зброю безпечно транспортувати в Україну. У лютому 2024 року очільник ГУР Кирило Буданов закликав надати Україні ці ракети, пише 24 Канал.

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Що відомо про передачу ракет від Канади

Зараз ми перевіряємо, чи можна ці боєприпаси безпечно транспортувати. Щойно ми це визначимо, що має відбутися протягом найближчих днів, ми якомога швидше доправимо їх в Україну,

– запевнив Білл Блер.

За його словами, перевірка триватиме декілька днів.

До речі, мовиться про 83 303 реактивні снаряди, яких Канада більше не потребує. Адже ракети вивели з експлуатації у 2000-х роках і влітку 2021 року країна почала процес їхньої утилізації. На озброєння їх прийняли ще у 70-х роках 20 століття.

Та з понад 80 тисячі ракет тільки 8 тисяч CRV7 знаходяться у відповідному стані та мають бойові частини, інші – або утилізовані, або розібрані.

Лідер консервативної партії Пьерп Пуальеврп сказав CBC, що Канада може посилити цими ракетами Україну і не утилізувати їх.

"Замість того, щоб змушувати канадців платити мільйони доларів за списання цієї зброї, вона має бути передана Україні, яка зможе використати її для захисту суверенітету", – заявив Пьерп Пуальеврп.

Що відомо про ракети CRV7