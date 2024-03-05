Министр обороны Канады Билл Блэр заявил на пресс-конференции 4 марта, что страна проверит, безопасно ли оружие транспортировать в Украину. В феврале 2024 года глава ГУР Кирилл Буданов призвал предоставить Украине эти ракеты, пишет 24 Канал.

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Что известно о передаче ракет от Канады

Сейчас мы проверяем, можно ли эти боеприпасы безопасно транспортировать. Как только мы это определим, что должно произойти в течение ближайших дней, мы как можно скорее доставим их в Украину,

– заверил Билл Блэр.

По его словам, проверка продлится несколько дней.

Кстати, говорится о 83 303 реактивных снарядах, в которых Канада больше не нуждается. Ведь ракеты вывели из эксплуатации в 2000-х годах и летом 2021 года страна начала процесс их утилизации. На вооружение их приняли еще в 70-х годах 20 века.

Но из более 80 тысяч ракет только 8 тысяч CRV7 находятся в соответствующем состоянии и имеют боевые части, другие – или утилизированы, или разобраны.

Лидер консервативной партии Пьерп Пуальеврп сказал CBC, что Канада может усилить этими ракетами Украину и не утилизировать их.

"Вместо того, чтобы заставлять канадцев платить миллионы долларов за списание этого оружия, оно должно быть передано Украине, которая сможет использовать его для защиты суверенитета", – заявил Пьерп Пуальеврп.

Что известно о ракетах CRV7