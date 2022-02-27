Канада пошла на значительные уступки для мигрантов из Украины
Источник:Правительство Канады
Канада добавляет дополнительную иммиграционную поддержку для пострадавших в Украине. Оттава обещает сделать все для поддержки украинцев, а также ускоренного возвращения граждан Канады и их родственников на родину.
В рамках ответа правительства Канады миграционный комитет решил предоставить приоритет заявкам на новые или заменяемые проездные документы от граждан Канады, постоянных жителей Канады и их ближайших членов семей.
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Граждане Украины, которые находятся в Канаде на временной основе, могут подать заявление на продление своего статуса посетителя, студента или работника. С 19 января 2022 года одобрили по разным программам почти 2000 заявлений граждан Украины.
Дополнительные меры, введенные Канадой:
- Создание сервисного канала, посвященного запросам Украины, который будет доступен для клиентов в Канаде.
- Кроме того, клиенты теперь могут добавить упоминание "Украина2022" в свою веб-форму IRCC, и их запрос будет рассматриваться как приоритет.
- Срочное оформление заявлений на проездные документы, включая выдачу проездных документов в одну сторону для членов семей граждан Канады и постоянных жителей, не имеющих паспорта.
- Страница будет включать информацию на украинском языке для удобства ознакомления.
- Предоставление приоритета возобновлению разрешений на работу и обучение для украинцев, которые сейчас находятся в Канаде, чтобы они могли продлить свое пребывание или дольше оставаться в Канаде.
- Эта политика позволяет временным жителям, которым предлагают работу, остаться в Канаде и начать работу, пока их заявление рассматривается.
- Миграционный комитет выдаст открытые разрешения на работу украинским посетителям, работникам и студентам, которые находятся в Канаде и не могут вернуться в Украину.
- Агентство пограничной службы Канады ввело административную приостановку выселения (RAD) для граждан Украины.
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