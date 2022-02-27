Канада пошла на значительные уступки для мигрантов из Украины

Канада добавляет дополнительную иммиграционную поддержку для пострадавших в Украине. Оттава обещает сделать все для поддержки украинцев, а также ускоренного возвращения граждан Канады и их родственников на родину.

В рамках ответа правительства Канады миграционный комитет решил предоставить приоритет заявкам на новые или заменяемые проездные документы от граждан Канады, постоянных жителей Канады и их ближайших членов семей.

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Граждане Украины, которые находятся в Канаде на временной основе, могут подать заявление на продление своего статуса посетителя, студента или работника. С 19 января 2022 года одобрили по разным программам почти 2000 заявлений граждан Украины.

Дополнительные меры, введенные Канадой:

Создание сервисного канала, посвященного запросам Украины, который будет доступен для клиентов в Канаде.

Кроме того, клиенты теперь могут добавить упоминание "Украина2022" в свою веб-форму IRCC, и их запрос будет рассматриваться как приоритет.

Срочное оформление заявлений на проездные документы, включая выдачу проездных документов в одну сторону для членов семей граждан Канады и постоянных жителей, не имеющих паспорта.

Страница будет включать информацию на украинском языке для удобства ознакомления.

Предоставление приоритета возобновлению разрешений на работу и обучение для украинцев, которые сейчас находятся в Канаде, чтобы они могли продлить свое пребывание или дольше оставаться в Канаде.

Эта политика позволяет временным жителям, которым предлагают работу, остаться в Канаде и начать работу, пока их заявление рассматривается.

Миграционный комитет выдаст открытые разрешения на работу украинским посетителям, работникам и студентам, которые находятся в Канаде и не могут вернуться в Украину.

Агентство пограничной службы Канады ввело административную приостановку выселения (RAD) для граждан Украины.

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